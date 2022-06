Quand les historiens documentent la vie des personnes transgenres

(À lire : 12 personnalités LGBTQ qui ont changé le monde.)

Mais si des personnalités comme Johnson et Rivera combattaient l’injustice systémique à l’encontre des personnes LGBTQ+, elles se retrouvèrent aussi souvent à défendre leurs droits au sein de leur propre communauté. Lors de la marche des fiertés de 1973, Rivera ne fut pas autorisée à prendre la parole, et elle fut huée et poussée à descendre de scène lorsqu’elle décida de saisir le micro malgré tout.

La communauté transgenre continua à lutter contre les préjugés et les persécutions de la société sur de nombreux fronts, contestant les lois qui leur interdisaient de se marier, favorisaient leur discrimination et menaçaient leur droit de vivre ouvertement. Elle le fit même face à la violence, en se regroupant pour former des communautés de soutien mutuel au nom de la libération des personnes transgenres. « Regardez-nous. Nous luttons pour notre survie », écrivait l’autrice transgenre Leslie Feinberg en 1992. « Nous luttons pour être entendu.es. »

En 1999, la militante transgenre Monica Helms conçut un symbole qui définit le mouvement : le drapeau de la fierté transgenre. Avec des bandes bleues et roses, des couleurs profondément liées à l’assignation de genre, le drapeau comporte également une bande blanche pour représenter les personnes intersexuées, en transition ou non binaires.

LE COMBAT CONTINUE

Malgré l’essor du mouvement de fierté transgenre et une sensibilisation sans précédent sur le sujet, la marginalisation des personnes transgenres et non binaires se poursuit. Rien qu’en 2021, selon la Human Rights Campaign, cinquante personnes transgenres et non binaires ont été assassinées. Une part impressionnante de 82 % des personnes transgenres déclarent avoir envisagé de s’ôter la vie, et 56 % des jeunes transgenres interrogé.es dans le cadre d’une étude réalisée en 2022 ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider. Le National Center for Transgender Equality rapporte que plus d’une personne transgenre sur quatre a déjà été agressée en raison de son identité ; et ces taux sont encore plus élevés pour les femmes et les personnes racisées.

La lutte pour l’égalité et la visibilité s’étend au monde universitaire, où des historiens comme Gill-Peterson s’efforcent de documenter la vie des personnes transgenres. Leurs histoires furent transmises de génération en génération, et principalement au travers de récits oraux. « Nous avons toujours été nos propres historien.nes », affirme Gill-Peterson.

Celles et ceux qui voulurent les punir ou les invisibiliser se retrouvèrent souvent à préserver leurs histoires. Les historien.nes s’appuient aujourd’hui sur de nombreuses preuves tirées de la littérature médicale, des dossiers judiciaires et des rapports de police : des sources qui, même si elles sont biaisées, rendent compte de la façon dont les personnes transgenres vivaient et s’exprimaient par le passé.

« En tant qu’historienne, le plus gros problème auquel je suis confrontée n’est pas la difficulté de trouver des documents, mais le fait qu’il y a trop de choses à écrire », explique Gill-Peterson. « Je n’ai pas assez de temps dans ma carrière. »

Mais comme les historien.nes le savent, il peut être délicat d’appliquer des concepts modernes au passé. Doivent-ils utiliser des termes tels que « transgenre » lorsqu’ils se réfèrent à des personnes qui ont vécu avant que ce mot n’existe ? Et comment écrire sur les personnes pour qui le changement de pronom n’était pas une option, ou qui ne souhaitaient peut-être pas se présenter comme des personnes de genre différent ?

En fin de compte, tout comme il n’existe pas d’expérience transgenre unique, il y a plus d’une façon d’être transgenre dans l’Histoire ; et il n’existe pas de manuel pour aborder l’histoire de la transidentité de la bonne manière. Selon Gill-Peterson, ces questions reflètent les préoccupations que nous avons aujourd’hui quant aux étiquettes. Selon elle, les historien.nes devraient plutôt mettre au jour les nombreuses histoires des personnes qui défièrent la binarité, et laisser leurs vies parler d’elles-mêmes.

Selon Gill-Peterson, les historien.nes et le public doivent d’abord renoncer à l’idée réçue selon laquelle l’existence des personnes transgenres serait un phénomène récent, et apprendre à trouver leurs histoires. « L’histoire LGBT n’est pas cachée dans l’Histoire physique. Elle est cachée dans notre imagination des événements du passé », conclue-t-elle.