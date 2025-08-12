Les Luddites : comment ces premiers "anti-tech" faisaient la guerre aux machines

QU’ONT FAIT LES LUDDITES ?

À partir de mars 1811, des bandes de Luddites prirent les choses en main. Dans une vague de raids nocturnes coordonnés à travers les comtés du Nottinghamshire, du Yorkshire et du Lancashire, ils pénétrèrent dans les usines et ciblèrent les machines qui menaçaient le travail des artisans qualifiés. Les Luddites n’étaient ainsi pas vraiment contre la technologie : ils se révoltaient contre un système qui les remplaçait.

Les usines condamnèrent les activités luddites, leurs propriétés étant en jeu. Au cours de leur première année de révolte, les Luddites détruisirent près de 10 000 livres de machines (soit environ 11 528 euros).

La dégradation de biens n’était pas leur seul mode opératoire. Les ouvriers tentaient de négocier avec les industriels, les propriétaires d’usine et expliquaient leurs buts au cours de déclarations publiques.

Les employeurs d’usine trouvèrent un soutien au sein du gouvernement britannique, qui déployèrent près de 12 000 troupes dans les régions où opéraient les Luddites afin d’écraser brutalement le mouvement. Des milliers d’informateurs, membres d’un immense réseau d’espionnage, furent déployés pour récolter autant d’informations que possible pour affaiblir les Luddites.

La destruction des machines devint un crime capital, tous ceux qui en étaient accusés pouvaient encourir la peine de mort. En janvier 1813, une commission de York punit de pendaison 17 Luddites, tandis que d’autres furent déportés en Australie.

Malgré leurs efforts, les Luddites ne parvinrent pas à freiner la vague de l’industrialisation. Le nombre de tisserands qui effectuaient leur travail à la main chuta de 250 000 en 1800 à environ 7 000, soixante ans après.

La répression de la rébellion participa au nouveau sens du mot « luddite ». « L’État cherchait activement à nuire à leur image pour leur faire perdre en crédibilité. Et, parce qu’ils [les Luddites] avaient perdu, et parce que l'État exerçait son influence sur un grand nombre de journaux dans le pays, cette mauvaise réputation est restée », explique Brian Merchant.

« Mais aujourd’hui, après plus deux cents ans, on pense à un “luddite” comme une personne qui est contre la technologie, pas comme une personne qui mène une rébellion tactique contre la technologie, utilisée par les élites pour ruiner des vies », continue-t-il. QUI SONT CES NOUVEAUX SCEPTIQUES DE LA TECH ?

L’IA crée une nouvelle révolution industrielle. Et, encore une fois, les travailleurs créatifs se retrouvent sur la défensive, cette fois contre des algorithmes qui promettent une efficacité au détriment de métiers humains.

Gavin Mueller remarque : « Je pense souvent aux [Luddites] quand je vois des textes et des images générés par l’IA. Elles me semblent souvent inférieures au travail que même les êtres humains aux talents les plus modérés sont capables de produire. »

Les inquiétudes à propos de l’IA ont donné lieu à de nouvelles organisations et mouvements qui font rage contre la machine.

PauseAI s’est drapé du manteau des Luddites, protestant contre les dommages significatifs de l’IA. Le groupe déclare que l’intelligence artificielle causera une érosion des valeurs démocratiques, impactera l’économie et augmentera les risques d’extinction humaine.

Le groupe Algorithmic Justice League est une autre organisation qui demande une meilleure gestion de l’IA et qui voue son énergie à souligner les inégalités que perpétue cette forme de technologie.

À Hollywood, les inquiétudes autour de l’usage de l’IA ont fait partie des revendications de la grève des scénaristes de 2023, que Gavin Mueller qualifie de « conflit luddite ».

Même si les groupes de sceptiques de la technologie ont leur propre mission, Gavin Mueller y voit certaines similitudes : « Derrière le scepticisme de l’IA se cache une plus grande question. Quel genre d'avenir voulons-nous ? »