Ces tablettes antiques donnent un aperçu de la vie au sein de l’armée romaine

La plupart des inscriptions présentes sur les tablettes ont été réalisés à l’encre sur du bois, mais environ 400 d’entre elles ont été écrites à l’aide d’un style sur une couche de cire d’abeille dans un renfoncement à l’intérieur de celles-ci. Seuls des fragments de la cire ont subsisté aux coins de ces tablettes, mais dans bien des cas, l’inscription réalisée sur la cire a éraflé le bois qui se trouve dessous de sorte que l’on peut tout de même lire ce qui est écrit. On découvre généralement ces tablettes sous terre, en profondeur, là où la terre humide et le manque d’oxygène empêchent les objets en bois de se décomposer. Malheureusement, le site de Vindolanda devient instable à cause du changement climatique qui, selon Andrew Birley, le rend tour à tour plus sec et plus humide, ce qui signifie que les tablettes n’ayant pas encore été découvertes ont moins de chances de survivre aux années qui viennent.

Les soldats romains ordinaires savaient lire et écrire, une compétence peu commune pour l’époque, et les tablettes de Vindolanda couvrent quasiment tous les aspects de la vie sur ce fort des confins de l’Empire romain : affaires domestiques, lettres entre amis et requêtes officielle de permission. « L’écriture est partout, en particulier dans l’armée, déclare Andrew Birley. Il était vraiment important d’apprendre à lire et à écrire, pour communiquer et fonctionner. » C’est d’autant plus flagrant lorsque l’on sait qu’on ne les découvre pas dans une zone administrative centralisée, mais tout autour du fort et dans les résidences environnantes.

« Sur le sol, chez les gens, elles sont omniprésentes », dévoile Andrew Birley.