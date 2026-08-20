Qui était Pline le Jeune, le témoin le plus célèbre de l’éruption de Pompéi ?

Témoin direct du sort tragique de Pompéi. Neveu d’un grand naturaliste. Fonctionnaire fidèle. Ami des empereurs. Chroniqueur renommé de la culture et de la politique de la Rome antique.

Pline le Jeune était tout cela, et ses récits sur ce qu’était véritablement la vie à son époque ont résisté à l’épreuve du temps. Cet homme d’État et observateur attentif de la vie quotidienne rédigea de consciencieuses collections de lettres offrant un aperçu rare et détaillé d’un monde révolu. Les lecteurs contemporains continuent de se référer à ses observations sur des événements historiques et sur la vie quotidienne, qui forment de précieux témoignages sur la vie romaine. Voici ce qu’il faut savoir sur cet administrateur et épistolier romain et pourquoi ses mots sont encore étudiés de nos jours.

L’ENFANCE DE PLINE LE JEUNE

Né vers l’an 61 de notre ère, Caius Plinius Caecilius Secundus était le fils d’une riche famille de ce qui serait aujourd’hui Côme, en Italie. Son père, Lucius Caecilius Cilo, et sa mère, Plinia Marcella, appartenaient à l’ordre équestre de Rome, c’est-à-dire à la classe des « chevaliers », uniquement surclassée par celle des sénateurs dans la hiérarchie romaine.

Lucius Caecilius mourut lorsque Pline avait huit ans environ. Le jeune garçon fut donc adopté par son célèbre oncle, Pline l’Ancien, qui était membre du Sénat romain. Pline aurait brièvement vécu avec son oncle et sa mère après la mort de Lucius Caecilius.

Principalement connu pour son ouvrage fleuve sur l’histoire naturelle, Pline l’Ancien était l’un des hommes les plus vénérés de la Rome antique. Le sénateur disposait de nombreuses relations et était réputé pour ses réalisations intellectuelles, et il fit en sorte que son neveu reçoive une bonne éducation.

Dans une lettre, Pline le Jeune se souvient que Pline l’Ancien préférait être transporté dans une litière plutôt que de marcher car cela permettait de gagner du temps pour l’étude. « Il considérait perdue toute heure qui n’était pas consacrée à l’étude », écrit le neveu.