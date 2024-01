Des détails cachés de la bataille des Ardennes enfin révélés

Leurs recherches suggèrent que les soldats allemands ont récupéré et occupé les positions américaines après une première phase de combat près de Schönberg, où 7 000 soldats américains ont été isolés et contraints de se rendre.

« Ce que nous avons trouvé dans cette zone sont des emplacements de canons américains orientés vers l'est pour tirer sur les emplacements des Allemands », explique Stichelbaut. « Toutefois, nous avons aussi trouvé des restes de grenades à main allemandes en acier, donc soit les Allemands utilisaient à nouveau ces positions pour s'abriter, soit des combats avaient lieu dans cette zone ».

Il espère que les résultats de l'étude pourront servir à informer les visiteurs sur cette bataille charnière. La région est remplie de musées de petites villes qui relatent l'histoire locale de la bataille des Ardennes, mais les forêts où se sont déroulés la plupart des combats ne sont pas marquées. De nombreux sentiers de randonnée pourraient être signalés par des panneaux et informer sur les événements qui s'y sont déroulés, déclare Stichelbaut.

LA RÉVOLUTION LiDAR

Cette dernière étude est également une avancée pour l'utilisation du LiDAR, qui a révolutionné l'archéologie ces dernières années. Les chercheurs espèrent que ces nouvelles techniques pourront être utilisées pour analyser d'autres champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui pourrait conduire à leur protection légale en tant que sites historiques.

Dries Couke, chercheur à l'université de Gand et coauteur de la nouvelle étude, explique qu'il s'agit de la première utilisation archéologique d'une innovation appelée SLAM, Simultaneous Localization and Mapping (localisation et cartographie simultanées). Cela signifie que le LiDAR du drone a servi à la fois à déterminer la position géographique et à cartographier la zone environnante.

« Normalement, il faut d'abord se localiser, puis cartographier », explique-t-il, « mais désormais, tout se fait en même temps, ce qui est beaucoup plus rapide. »

Pour Takeshi Inomata, archéologue de l’université de l’Arizona qui n’a pas participé aux recherches, il s'agit d'une « excellente étude » qui « démontre que la combinaison d'un LiDAR à haute résolution d'une zone sélectionnée et d'un LiDAR à plus faible résolution d'une zone plus large peut être efficace ».

Inomata étudie les premières civilisations mayas et, en 2020, il s’est servi du LiDAR pour révéler le site d'Aguada Fénix dans les jungles du sud du Mexique.

PRÉSERVER LE PASSÉ

Pour John McManus, historien militaire de l'université des sciences et technologies du Missouri, qui n'a pas participé à la recherche, la nouvelle étude explique les caractéristiques du champ de bataille que de nombreux livres d'histoire passent sous silence.

« Je me suis rendu dans ces endroits… J’y ai vu d’anciennes tranchées-abris et tranchées et je me suis souvent posé des questions à leur sujet », dit-il. « Il y a tellement plus que ce que nous pouvons voir. »

McManus est l'auteur d'Alamo in the Ardennes (Alamo dans les Ardennes), qui raconte la défense des soldats américains pendant le siège de Bastogne, un élément clé de la bataille des Ardennes. Le siège a culminé avec la célèbre réponse du général Anthony McAuliffe, « NUTS ! » (une forme de non catégorique), à une demande allemande de reddition.

Des semaines de neige et de pluie abondantes ont compliqué la bataille des Ardennes, et ce pour les deux camps. Toutefois, les soldats alliés ont résisté au froid intense et aux assauts allemands de plus en plus désespérés jusqu'à ce que le temps commence à s'éclaircir à Noël 1944.

Cela a permis aux avions de guerre alliés de voler à nouveau et de bombarder les lignes allemandes, un facteur décisif contre lequel Hitler avait parié. Pari perdu.

La reprise des attaques aériennes a forcé les Allemands à battre en retraite et, bien que l'offensive des Ardennes ait retardé l'invasion de l'Allemagne, les Alliés ont traversé le Rhin en mars 1945 et ont commencé à avancer vers Berlin.

Stichelbaut note que l'archéologie LiDAR permet de recueillir des informations sur ces champs de bataille clés de la Seconde Guerre mondiale avant que la nature ne les reprenne, et peut-être d'aider à les commémorer pour l'avenir. D'ici peu, les personnes qui ont été témoins de ces événements auront disparu.