Des images déclassées de la CIA révèlent l'existence de 400 forts romains au Moyen-Orient

Certaines boîtes furent perdues, mais selon Casana, celles qui furent bel et bien récupérées par les avions de l’US Air Force comprenaient notamment des photographies du territoire qui avait déjà été couvert trente ans plus tôt par Poidebard. Les images de Corona furent déclassifiées par les États-Unis en 1995, et celles d’Hexagon en 2019.

Ces 38 forts suffirent toutefois à permettre aux chercheurs du Dartmouth College de fixer une base de référence en utilisant l’étude de Poidebard. Ils scannèrent ensuite manuellement plus de 2 000 photographies prises par les satellites et identifièrent plus de 10 000 sites archéologiques possibles dans une zone de 780 000 kilomètres carrés. Ces sites furent ensuite triés, et les 396 sites restants furent considérés comme des forts romains probables sur la base des règles de taille et de forme établies par Poidebard. Nombre d’entre eux sont carrés et mesurent entre 50 et 100 mètres de long de chaque côté ; certains sont beaucoup plus grands.