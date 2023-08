Sommaire du magazine National Geographic du mois de septembre 2023 : Jérusalem, Dôme du Rocher

Alors qu’autrefois musulmans, juifs et chrétiens pouvaient prier en harmonie sur le site du Dôme du Rocher, un équilibre fragile a été établi depuis 1967 et les tensions politico-religieuses mettent en péril cette coexistence au sein de ce lieu sacré. Le défi actuel, crucial, consiste à garantir le respect des droits religieux de chacun tout en trouvant un équilibre entre ces droits et les considérations politiques.

Nous vous proposons ensuite une immersion au cœur des marécages du sud-est des États-Unis qui abritent des forêts de cyprès chauves. Ces arbres mythiques des zones humides sont aujourd’hui menacés par la surexploitation forestière, les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer. Des initiatives de conservation et de restauration sont en cours pour protéger les cyprès chauves et leur habitat.

Puis, direction le Chili, où nos reporters ont constaté un triste phénomène : la fonte accélérée des glaciers. Cette manifestation du changement climatique perturbe le silence majestueux qui régnait auparavant dans les paysages glacés des montagnes de la Patagonie chilienne. Les conséquences sont dramatiques pour l’équilibre écologique et les communautés qui y vivent.

Enfin, National Geographic vous accompagne dans réserve spéciale du Niassa, en Tanzanie, où la population locale s’est engagée dans la préservation des espèces fragiles. En pratiquant la pêche responsable et sélective, elle évite de capturer des espèces en danger ou juvéniles, préserve l'équilibre écologique, garantit la pérennité des populations de poissons et protège ses propres moyens de subsistance et son économie.