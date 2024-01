Dessous de l'Histoire : les sous-vêtements à travers les âges

La nudité était beaucoup plus acceptable dans la Grèce antique, mais même à cette époque, on portait des sous-vêtements comparables à ceux des Égyptiens, appelés perizoma.

À la même période, les Romains de l'Antiquité avaient leurs propres sous-vêtements, qu’ils portaient sous des tuniques, des toges ou des robes. Le subligaculum, porté vers le milieu du 2e siècle de notre ère et adapté des anciens Étrusques, pouvait ressembler à un pagne ou à une paire de shorts.

De même, au Moyen Âge, les Celtes et les tribus germaniques portaient des caleçons amples appelés braies. On ne sait pas s’ils étaient portés par les hommes aussi bien que par les femmes, ni à quelle fréquence ils les portaient, mais on sait que les hommes se servaient de ceintures ou de ficelles pour les maintenir. Certains portaient également des chausses ou des caleçons longs qui, au 15e siècle, ont plus ou moins fusionné.

Ces sous-vêtements ont finalement cédé la place à des pièces plus élaborées appelées braguettes, conçues non seulement pour couvrir, mais aussi pour protéger les parties intimes d'un homme. Elles étaient fabriquées dans des matériaux plus rigides, rembourrés, décorés, et leur taille a augmenté au fil du temps pour souligner la virilité de l'homme.

CALEÇONS, SLIPS, ET AUTRES INVENTIONS

Le besoin de pièces en tissu à mettre sous les tuniques et autres vêtements de ce type a perduré. Avant même le 19e siècle, les culottes ont émergé, élément pratique des tenues masculines comme féminines car elles permettaient d’absorber la saleté et la sueur sans salir la partie extérieur des vêtements.