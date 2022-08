Une momie vieille de 500 ans a été découverte dans les Alpes autrichiennes

Selon l’experte, il reste environ 8 mètres de glace, datant de 6 000 ans, sous le chamois. Elle estime que cette zone perdra environ 4 000 ans de glace cette année.

DE TELLES DÉCOUVERTES SONT RARES

Plus tôt dans l’été, j’avais rejoint Fischer pour une excursion sur un autre de ses sites de recherche, le glacier Jamtal, à la frontière entre l’Autriche et la Suisse. Alors que nous remontions l’étroite vallée, elle m’a fait remarquer un encerclement de pierres en ruine et envahi par la végétation, construit par des hommes préhistoriques pour protéger les vaches, les moutons et les chèvres des ours et des loups. De telles traces de présence humaine anciennes sont disséminées à travers les Alpes.

Il y a environ 6 000 ans, une grande partie des Alpes orientales ne contenait pas de glace. Les vallées étant des marécages densément boisés, c’est sur les versants des montagnes que vivaient les humains. Mais il y a 5 000 ans, lorsqu’Ötzi a été transpercé par une flèche et s’est vidé de son sang sur le glacier du Similaun, à quelques kilomètres au sud-est de Gepatschferner, la glace avait recommencé à croître.

À sa découverte, il y a trente-et-un ans, on a d’abord cru qu’Ötzi était un randonneur ou un skieur tué dans un accident au 20e siècle. Un policier local lui a taillé la hanche en essayant de le sortir de la glace. Pour faciliter le transport dans les montagnes, son arc a été cassé en deux. Puis le croque-mort du village lui a cassé le bras pour le faire entrer dans un cercueil.

Aujourd’hui, l’ampleur de l’échec de la récupération de ce trésor archéologique semble ridicule, mais les scientifiques ont été stupéfaits lorsqu’ils ont réalisé qu’Ötzi était une ancienne momie, totalement intacte. Rien de tel n’avait jamais été découvert dans un glacier, et ce n’est pas sans raison, selon l’archéologue glaciaire norvégien Lars Holger Pilø.