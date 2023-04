Vous savez comment il a coulé. Mais savez-vous comment le Titanic a été conçu ?

Le président de la White Star veut construire au plus vite des navires encore plus imposants et supérieurs. Dégustant son brandy digestif à petites gorgées, il dévoile alors à William James Pirrie comment il imagine Harland and Wolff construire une flotte de navires qui éclipseront la concurrence. Immédiatement, Lord Pirrie réalise un croquis des navires que Joseph Bruce Ismay vient de décrire. Il y en aura trois, tous semblables : l’Olympic, le Titanic et le Gigantic (plus tard renommé Britannic).

CRÉATION D'UN TITAN

La construction ne tarde pas à débuter. Plus de 15 000 ouvriers se pressent dans l’enceinte d’Harland and Wolff chaque matin pour produire des paquebots de fer et d’acier. Ils posent la quille du Titanic le 31 mars 1909, après avoir posé celle de son jumeau, l’Olympic. (Le Gigantic ne sera assemblé que plus tard.)

Au cours des deux années qui suivent, près de 3 000 ouvriers se dévouent corps et âme au Titanic. Ils rivettent des tôles d’acier superposées afin de donner forme à la coque et préparent cette dernière de sorte qu’elle puisse accueillir ses nombreux ponts. Thomas Andrews, principal architecte naval d’Harland and Wolff, en supervise la construction. Il est fier de son travail. Un soir de 1910, il amène sa femme enceinte sur le chantier pour lui montrer ses autres enfants, l’Olympic et le Titanic. La comète de Halley embrase alors le ciel au-dessus de leur tête.