Yasuke, le premier samouraï noir de l'histoire du Japon

Pendant des centaines d'années, les samouraïs, une classe de guerriers d'élite, ont façonné l'histoire du Japon, et les récits de leurs exploits et de leurs aventures sont transmis de génération en génération. L'une des plus fascinantes et des plus mystérieuses légendes est celle de Yasuke, un homme originaire d'Afrique qui semble être devenu un samouraï au 16e siècle.