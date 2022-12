Ces photographies révèlent toute la beauté et la diversité des Galliformes

L'éperonnier de Bornéo (ici un animal d'une collection privée en Angleterre) est en voie de disparition. Seules de petites populations parviennent à se maintenir à Bornéo, en raison de la déforestation généralisée. Il est difficile pour les scientifiques d'estimer la population de ces oiseaux timides et insaisissables, mais on pense qu'il reste moins de 2 500 individus. « Il est très important de montrer le plus d'animaux possible pour que le public voie ce qui existe, actuellement, pendant qu'il est encore temps de sauver ces espèces », affirme Sartore. « On ne peut pas sauver ce qu'on n'a jamais rencontré. »