En Suisse, la spectaculaire descente des sorcières à skis de Belalp

Au cours des siècles suivants, la légende de cette sorcière sans nom s’est répandue dans tout le canton suisse, jusqu’à ce que le club de ski de Belalp décide, en 1983, de créer un évènement placé sous le signe du ski en l’honneur de Sepp vom Hegdorn et son histoire. Au cours de celui-ci, baptisé le Belalp Hexe, surnom donné à la sorcière, les skieurs de tout le Valais participent à une course appelée « la descente des sorcières ». Les coureurs dévalent à toute allure le parcours de 12 kilomètres qui relie Hohstock à Blatten, tandis que les amateurs prennent leur temps. Déguisés en sorcière, le visage peint en vert, et affublés d’un chapeau pointu et d’un balai, les participants s’arrêtent en route pour siroter de la liqueur de cerise, la boisson favorite de Sepp vom Hegdorn, avant de franchir la ligne d’arrivée.