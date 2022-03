Le monde vu par les femmes

L'histoire des femmes photographes ayant travaillé pour National Geographic fait plutôt figure d'exception que de règle. Du moins pendant les premières décennies de l'histoire du magazine. Nous avons dépassé l'époque où les femmes étaient représentées comme des objets de beauté et où l'on supposait que l'auteur de l'image était un homme.

Oui, on le supposait. Une photographie de 1967 conservée dans les archives de National Geographic et portant l'inscription « la plus grande équipe photographique du monde » montre 25 hommes en costume-cravate entourant le bureau du rédacteur en chef de National Geographic de l'époque, Melville Bell Grosvenor, suggérant, comme l'a écrit l'historienne de la photographie Naomi Rosenblum, que « le langage universel de la photographie dont dépendait cette publication (et d'autres) était uniquement une contribution de l'œil et de l'esprit masculin. »