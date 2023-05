Les nouveaux explorateurs dans les pas de leurs aînés

Au fil des siècles, de grands explorateurs tels que Marco Polo, Vasco de Gama, Christophe Colomb, Fernand de Magellan, Jacques Cartier, pour n'en citer que quelques-uns, ont eu soif d'aventure, le besoin de conquérir et l'envie de percer les mystères de notre monde en découvrant de nouvelles terres inconnues.

Avec des défis de plus en plus grands, le 20e siècle a offert au monde des exploits que certains considéraient comme impossibles : le Norvégien Roald Amundsen est devenu le premier homme à atteindre le pôle Sud en 1911, Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont atteint le sommet de l'Everest en 1953, et Neil Armstrong a marché sur la lune le 20 juillet 1969. Tous ont contribué à repousser les limites de la connaissance et de l'exploration, chacun avec ses propres motivations et ses propres objectifs, mais tous animés par le désir d'aller au bout de l'aventure et de se dépasser.

C’est sans doute ce qui pousse les nouveaux explorateurs du 21e siècle à s’aventurer dans les régions reculées du Grand Nord et à faire face à de nombreux défis : des conditions climatiques extrêmes, des territoires spectaculaires mais terriblement dangereux, peuplés d’animaux sauvages qui le sont tout autant. Ainsi, Virgil Reglioni, originaire d’une petite ville française située entre Lyon et la frontière suisse, a ressenti très tôt l’envie de percer les mystères de notre monde et c’est muni d’un sac à dos et d’un appareil photo qu’il l'explore. À travers ses photographies, plusieurs fois primées, il livre des récits de voyage inspirants, mais il tient aussi à stimuler l’intérêt du plus grand nombre pour la beauté de notre planète et la nécessité de la protéger.

Depuis son tout premier voyage réalisé en 2011, il a traversé plus de cinquante pays sur tous les continents et vécu dans sept pays différents, parmi lesquels l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Islande, la Finlande et le Svalbard. Désormais établi à Tromsø, dans le nord de la Norvège, il témoigne, alerte et transmet sa connaissance des régions fragiles du Grand Nord menacées par le réchauffement climatique. Grâce à des années passées à travailler en milieu polaire et une bonne connaissance du terrain, il est aujourd’hui un guide expérimenté qui accompagne les aspirants explorateurs dans des endroits reculés et difficiles, notamment au Groenland oriental, en Géorgie du Sud et en Antarctique. Entretien.