Les plus belles photos du monde microscopique de l'année 2024

Cette année, le premier prix a été décerné à une photo prise par les chercheurs Bruno Cisterna et Eric Vitriol, qui montre des cellules de tumeurs cérébrales chez une souris. Cette image extraordinaire a été capturée dans le cadre d’une étude sur les réactions des neurones face à des déficiences dans leur cytosquelette d’actine, chargé de contrôler la forme et la structure des cellules. Ces réactions pourraient jouer un rôle dans certaines maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Charcot.

Sur les 2 100 photographies envoyées par des artistes et scientifiques du monde entier, 87 ont été récompensées pour leur originalité, leur niveau technique et leur impact. Des teintes roses et violettes d’un arc électrique reliant une épingle et un fil à un gros plan sur les bulles d’une feuille de cannabis, ces photos exposent le monde microscopique tel que vous ne l’avez jamais vu.