Dans les coulisses du plus grand marché aux fleurs du monde

Le marché d'Aalsmeer a été le premier à utiliser un compte à rebours. Pendant une grande partie du 20è siècle, les enchérisseurs s'asseyaient sur des rangées de sièges de stade face au cadran géant et des chariots remplis de fleurs passaient devant eux pour être inspectés. C'était compétitif et palpitant, les prix augmentaient et diminuaient comme dans un marché boursier vintage. Les acheteurs appuyaient sur un bouton pour arrêter le compte à rebours et le processus continuait.

May Truong affirme que le cadran d'enchères hollandais est depuis devenu l'un des mécanismes de commerce les plus influents dans l'agriculture mondiale, ce même système étant utilisé pour la vente de fleurs et de légumes au Japon et au Brésil, pour la vente de café en Inde et celle du poisson en Norvège. Cependant, le système change. Dans les années 1990, le cadran original a été remplacé par un cadran numérique et, en 2017, une plateforme en ligne a été créée pour que les acheteurs puissent participer aux enchères à distance. On peut aujourd'hui acheter des fleurs depuis n'importe quel endroit dans le monde. Les organisateurs ont également ajouté une prévente pendant laquelle les fleurs sont vendues à prix fixe avant les enchères.

Les enchères sont terminées une fois que tout est vendu, ce qui prend généralement quelques heures seulement. Les roses sont toujours populaires, représentant environ 28 % des ventes, mais au cours des deux semaines avant la Saint-Valentin, un commissaire-priseur peut vendre trois millions de roses chaque jour. Les roses rouges sont évidemment les plus populaires, c'est la rose classique qui dit « je t'aime. » Michael Marriott, l'un des plus grands producteurs de roses du monde, explique que ce que les acheteurs recherchent le plus dans une rose coupée par rapport à une rose à planter ce n'est pas la variété ou l'apparence mais le fait qu'elle tienne longtemps dans un vase.

Quand la vente aux enchères est terminéeF, les fleurs sont déplacées de l'autre côté des locaux et à nouveau chargées dans des camions et des avions pour être distribuées. « Ce qui rend le marché d'Aalsmeer extraordinaire, ce n'est pas uniquement sa taille, c'est sa précision » affirme May Truong. « Les fleurs fraîches commencent à être abîmées dès le moment où elles sont coupées, ce qui signifie que la chaîne du froid ne peut pas être rompue, les avions ne peuvent pas être manqués et le système ne peut pas se laisser submerger par les pics d'activité lors des fêtes. En termes d'intensité logistique, il rivalise avec n’importe quel réseau de distribution ».

Luus Hooyman est d'accord : « cela reste incroyable que le matin les fleurs soient vendues aux enchères aux Pays-Bas et que le lendemain elles soient dans des magasins à Milan, Paris et Londres ou quelques jours plus tard à New York. »