États-Unis : l’expansion fulgurante des megachurches, un phénomène qui ne doit rien au hasard

En grande partie grâce à l’expertise immobilière de ses dirigeants, la Central Church est désormais la treizième église des États-Unis et possède des satellites dans les environs des monts Summerlin et Sunrise, dans le Nevada ; mais aussi à Kingsman, dans l’Arizona ; à Orange Beach, en Alabama ; à Newcastle, en Australie ; et à Morelia, au Mexique, une ville coloniale située à l’ouest de Mexico.

La création de deux branches internationales de l’église est le fruit du retour de certains membres de la Central dans leurs pays d’origine plutôt que d’une quelconque habileté immobilière. « Nous avions un fidèle ici à la Central qui est retourné au Mexique et qui a repris l’église de son père, qui comptait quinze à vingt membres. Il avait absorbé notre ADN et souhaitait l’insuffler là-bas », indique Bob Wood. Désormais, la Central Church de Morelia compte près de 400 membres et est un satellite officiel de la congrégation d’Henderson.

COMMENT LA DÉMOGRAPHIE DÉTERMINE LA GÉOGRAPHIE DES ÉGLISES

Le suivi des données démographiques d’une zone donnée, en particulier la croissance de la population, est une stratégie qui, il est frappant de le constater, s’est universalisée lorsqu’il s’agit de choisir l’emplacement d’une église, qu’elle soit centrale ou satellitaire. Jack Graham, pasteur de la Prestonwwod Baptist Church, au Texas, s’est rendu compte de cela dès le début des années 1990, quand sa congrégation s’est mise à grandir trop vite pour ses locaux de North Dallas.

« Nous avions un bâtiment à North Dallas avec 3 500 places assises mais nous rencontrions de réels problèmes au niveau du parking, et nous risquions de surconstruire dans notre quartier, explique-t-il. Notre seul choix était de déménager. Nous avons donc consulté des professionnels venant à notre église qui ont établi que bon nombre de nos nouveaux membres venaient des alentours de Plano, au nord, où s’amorçaut un réel boom démographique. »

Désormais, avec 17 000 membres, Prestonwood est la vingt-et-unième plus grande congrégation du pays.

Cette stratégie démographique ressemble par certains aspects à celle employée par de grandes entreprises cherchant soit à déménager, soit à s’implanter ailleurs.

« Vos Google et vos IBM essaient de se projeter ainsi : ‘Où devrions-nous nous implanter selon l’endroit où se trouve le talent ?’ », explique Elliott Scarangello, spécialiste de l’analyse des environnements et effectifs professionnels travaillant pour le cabinet de conseil Cushman & Wakefield. L’entreprise ne compte pas actuellement de méga-églises parmi ses clients ; la plupart sont si grandes qu’elles comptent très souvent au moins quelques fidèles en leur sein dotés d’une expertise démographique ; mais selon Elliott Scarangelo, elles poseraient les mêmes questions que n’importe quelle autre grande entreprise.

« Les méga-églises demandent : ‘Où se trouvent les personnes qui cherchent une grande église mais qui n’en ont pas une près de chez eux ?’ », explique-t-il.

Première chose à faire : des études démographiques détaillées.

« On cherche à savoir à quelle fréquence les habitants d’une zone donnée vont à l’église, explique-t-il. Vont-ils à l’église principalement parce qu’ils sont religieux ou simplement parce qu’ils vivent près d’une église ? On peut savoir combien de personnes écoutent des stations de radio religieuses mais ne vont pas à l’église. Cela pourrait vouloir dire qu’il y a une absence de lien entre eux et l’église qui peut se trouver près de chez eux. »

« Et bien sûr, il y a des segments démographiques qui vont davantage à l’église. Les communautés hispaniques, par exemple, sont bien plus susceptibles d’aller à l’église régulièrement que les milléniaux blancs. Les personnes ayant des enfants sont également plus susceptibles de s’y rendre. »

De plus, ajoute-t-il, pour les grandes églises prévoyant d’ouvrir des campus supplémentaires, le calcul le plus crucial est, en effet, le temps de trajet.

« Mais il y a un équilibre, précise-t-il. Oui, il faut s’implanter là où la plupart des gens sont encapsulés dans votre zone optimale. Mais il ne faut pas non plus que ces zones soient trop proches, sinon on risque de se marcher dessus. »

Sous la houlette de Jack Graham, Prestonwood a acquis plus de 50 hectares à Plano, à une vingtaine de minutes au nord de l’ancienne église et y a fait construire un complexe qui comprend un lieu de culte pouvant accueillir 7 000 personnes. L’ancienne église de banlieue attirant principalement des habitants des villes voisines n’a pas tardé à devenir une église régionale.

Jack Graham a continué à se projeter plus au nord encore : en 2012, tâchant de devancer l’expansion ininterrompue de la métropole de Dallas (et de profiter de prix immobiliers encore relativement bas), Prestonwood a ouvert un nouveau campus de 11 hectares à Prosper, ville située à vingt-cinq minutes environ au nord de Plano. Et l’église a déjà acheté une autre parcelle à Gunter, à 40 kilomètres au nord de Prosper. La ville n’est pour l’instant qu’un modeste carrefour, de même que Plano dans les années 1990.

« Nous développerons probablement Gunter dans un avenir pas si lointain », affirme Jack Graham, qui fait observer que l’expansion de l’église s’est produite le long de la North Dallas Tollway, autoroute qui rejoint la frontière de l’Oklahoma.