Malgré une année marquée par les coupes budgétaires et le rétrécissement des équipes de recherche, la science est tout de même parvenue à nous offrir quelques belles victoires en 2025. Les progrès de la médecine ont remodelé notre compréhension de la santé humaine avec, dans certains cas, des répercussions directes sur les stratégies de soins actuelles.

Les scientifiques ont découvert de nouvelles techniques surprenantes pour prévenir les maladies et renforcer les traitements anticancéreux. Ils ont créé un atlas du corps humain, modifié un gène pour un seul enfant et amélioré les soins pour des affections aussi variées que les allergies alimentaires, la ménopause, le cancer du col de l'utérus ou encore le virus de l'immunodéficience humaine. Voici neuf des découvertes les plus impressionnantes de l'année 2025.

1. RÉVOLUTION NON HORMONALE DANS LES SOINS ASSOCIÉS À LA MENOPAUSE

Plus de 80 % des femmes subissent des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes pendant la transition vers la ménopause et pour bon nombre d'entre elles, les symptômes sont suffisamment graves pour affecter leur vie quotidienne. La thérapie hormonale reste l'un des traitements les plus efficaces, mais de nombreuses femmes n'y ont pas accès, notamment si elles ont eu un cancer du sein ou de l'utérus, une thrombose veineuse profonde ou d'autres maladies.

Deux nouveaux traitements non hormonaux pour les bouffées de chaleur modérées à graves permettent désormais d'atténuer ces symptômes chez les femmes qui n'avaient pas d'autres options auparavant. Le Lynkuet (elinzanetant), approuvé cette année par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne du médicament, rejoint donc le Veozah (fezolinetant) qui avait reçu l'autorisation deux ans plus tôt.

Ces capsules administrées quotidiennement ciblent les neurones régulateurs de la température dans l'hypothalamus, après que les scientifiques ont découvert que ces cellules nerveuses étaient susceptibles aux fluctuations d'œstrogènes observées durant la ménopause.

2. TRAITEMENT DE SECOURS CONTRE L'ALLERGIE SANS AIGUILLE POUR LES ENFANTS

Un accès simple et rapide à une dose d'épinéphrine peut sauver la vie d'un enfant atteint d'allergies graves. Cette année a vu naître une solution sans aiguille, appelée Neffy, un nouveau spray nasal délivré sur ordonnance qui marque la première mise à jour majeure du mode d'administration de l'épinéphrine chez les enfants en plus de trente ans.

Les allergies alimentaires touchent un enfant sur treize et une dose rapide d'épinéphrine pendant une réaction allergie grave stoppe la réaction en chaîne inflammatoire qui peut entraîner l'hospitalisation ou le décès dû à une anaphylaxie. Pourtant, de nombreux enfants et leurs aidants hésitent encore à utiliser un auto-injecteur comme l'Epipen.

Neffy est approuvé pour les enfants âgés de quatre ans et plus qui pèsent plus de 15 kg. [RWS RV1] Le médicament est absorbé dans l'organisme grâce à une nouvelle technologie qui élargit temporairement l'espace entre les cellules nasales, permettant au produit d'être rapidement absorbé dans le sang. D'après les experts, ce médicament facilement administré devrait aider plus d'enfants à faire face aux urgences allergiques.

3. UN PAS DE GÉANT DANS LA MÉDÉCINE RÉGÉNÉRATIVE

Cette année, nous avons fait un pas de plus vers la réalisation d'un vieux rêve de la science-fiction, celui de voir le corps humain se régénérer ou nos organes repousser.

Des scientifiques étudiant la façon dont les membres amputés des salamandres repoussent ont isolé une enzyme qui régule les taux d'acide rétinoïque, une molécule essentielle à la régénération. Ils ont également identifié un gène qui contrôle la taille et le développement du membre. Puisque les humains disposent des mêmes ingrédients moléculaires, la découverte offre une ébauche qui pourrait un jour mener à la régénération des membres chez les personnes ayant subi des lésions traumatiques.

D'autres avancées ont fait entrer la médecine régénérative dans une nouvelle ère. Les chercheurs ont mis au point le premier timbre implantable qui renforce la paroi du cœur chez des singes. Des cellules souches cultivées en laboratoire ont été transformées pour devenir du muscle cardiaque et des tissus conjonctifs avant d'être implantés et intégrés au cœur. Bien que la technologie n'en soit encore qu'à ses débuts, elle offre toutefois un avenir prometteur pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque.

Des scientifiques ont également utilisé des cellules souches pour créer du tissu fonctionnel de l'urètre. C'est la première fois que cette structure, qui transporte l'urine des reins à la vessie, a pu être construite à partir de cellules programmables, une pièce qui manquait jusqu'à présent à la quête vers la régénération du système rénal.

4. UN MEILLEUR DÉPISTAGE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Plus de deux millions d'Américains reçoivent chaque année un diagnostic d'infection sexuellement transmissible (IST), mais beaucoup plus contractent ces infections sans même le savoir. Cette différence est importante : le retard du diagnostic et des soins peut provoquer une infertilité ou des douleurs pelviennes chroniques, sans oublier le fait que la maladie continue de se propager.

En 2025, des améliorations considérables ont vu le jour dans le dépistage des IST. Pour dépister le papillomavirus humain, l'IST associée au cancer du col de l'utérus, il fallait jusqu'à présent se rendre au cabinet d'un professionnel de la santé pour faire l’objet d’un prélèvement et d’un frottis cervicovaginal.

Désormais, un nouvel outil, le Teal Wand, permet aux femmes d'effectuer elles-mêmes ce prélèvement à la maison après une brève téléconsultation visant à obtenir l'ordonnance. Il suffit alors d'envoyer l'échantillon à un laboratoire pour le faire analyser. D'après les experts, offrir la possibilité de procéder soi-même au prélèvement pourrait augmenter significativement les taux de dépistage.

Une autre solution à domicile, le test Visby, a également été lancée cette année et ne nécessite aucune ordonnance. Ce test permet de dépister la gonorrhée, la chlamydia et la trichomonase. Les utilisateurs peuvent prélever un échantillon de cellules et l'insérer dans un petit appareil de test qui affiche les résultats en 30 minutes sur l'application du produit.

5. ÉDITION GÉNIQUE PERSONNALISÉE

L'outil d'édition génique CRISPR-Cas9, qui a permis à ses inventeurs de remporter le prix Nobel en 2020, a révolutionné le traitement de maladies comme la drépanocytose. Cette année, les médecins du Children’s Hospital of Philadelphia ont utilisé la technologie de manière inédite. Ils ont conçu un gène personnalisé pour un seul patient, un bébé né avec un trouble génétique métabolique potentiellement mortel.

Peu après la naissance de Bébé KJ, les médecins lui ont diagnostiqué une mutation génétique qui affecte une enzyme cruciale du système urinaire, provoquant une accumulation dangereuse d'ammoniac dans son système sanguin. Environ la moitié des enfants atteints de cette maladie meurent peu après la naissance, alors que d'autres survivent uniquement après avoir reçu une greffe de foie.

Cette fois, les médecins ont identifié une unique faille génétique dans les gènes du bébé et ont mis au point une solution personnalisée, administrée au jeune garçon à sept et huit mois. L'outil CRISPR a utilisé des nanoparticules lipidiques, de minuscules sphères composées de graisses, pour transmettre des instructions génétiques dans le foie ordonnant aux cellules de l'organe de produire l'enzyme nécessaire pour corriger la mutation. Les premiers résultats montrent que le traitement a radicalement amélioré la santé de l'enfant et pourrait même le guérir.