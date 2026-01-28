La plupart des femmes sont carencées en vitamine D

La vitamine D est un nutriment essentiel, qui aide l’organisme à absorber le calcium, contribuant ainsi au maintien de la santé osseuse. Pourtant, quatre Français sur cinq en sont carencés. Ceci n’est pas sans conséquence, notamment chez les femmes, qui présentent des niveaux de carence légèrement plus élevés que les hommes.

Une carence en vitamine D peut avoir une incidence importante chez les femmes, qui sont plus susceptibles de souffrir d’ostéoporose (maladie caractérisée par une diminution de la densité osseuse et une fragilité osseuse) ainsi que de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Mais elle est difficile à autodiagnostiquer, avertissent les médecins.

Nous imaginons souvent qu’il suffit de s’exposer au soleil pour remédier à une carence, mais de nombreuses femmes se tournent vers les compléments alimentaires pour combler leurs besoins en nutriments.

L’IMPACT D’UNE CARENCE EN VITAMINE D SUR L’ORGANISME

La vitamine D est d’une importance capitale pour les femmes, car ces dernières souffrent davantage de problèmes osseux. Les cas d’ostéoporose sont ainsi quatre fois plus nombreux chez les femmes que chez les hommes. Un manque de vitamine D peut provoquer une fragilisation des os et de potentielles fractures ; c’est pourquoi il est primordial d’éviter les carences chez les femmes, dont l’ossature est généralement plus petite et plus mince que la gent masculine.

Si rien, d’un point de vue biologique, ne prédispose les femmes à être davantage carencées en vitamine D, des facteurs liés au mode de vie peuvent expliquer ces taux. La vitamine D est importante tout au long de la vie, mais est encore plus nécessaire à l’organisme pendant une grossesse ou après la ménopause.

« Elle peut contribuer à une modification de l’équilibre, en particulier après la ménopause, lorsque la formation osseuse connaît généralement un déclin assez drastique », explique Laura Acosta, diététicienne à l’université de Floride. Après la ménopause, les femmes produisent des œstrogènes en quantité moindre, ce qui accélère la perte de densité osseuse. La vitamine D permet toutefois de ralentir ce phénomène.

Cette vitamine est également importante lors de la grossesse. Les femmes en ont alors besoin « non seulement pour elles, mais aussi pour leur bébé », indique la diététicienne.

De nouvelles études démontrent toutefois que ce bénéfice n’est pas le seul que les femmes peuvent tirer de la vitamine D. « Nous commençons à peine à prendre conscience de son importance, qui dépasse tout ce que nous avions imaginé », déclare Laura Acosta.

LA VITAMINE D ET SES EFFETS SUR LA SANTÉ DES FEMMES

Selon Clemens Bergwitz, endocrinologue à l’école de médecine de Yale, « la littérature scientifique liste un certain nombre d’effets de la vitamine D qui n’ont rien à voir avec la santé osseuse ».

Des études récentes ont ainsi suggéré que la vitamine D pouvait avoir une incidence majeure sur les maladies auto-immunes, qui sont plus fréquentes chez les sujets féminins. Près de quatre personnes sur cinq souffrant d’une telle maladie sont des femmes, une disparité qui serait liée, selon les chercheurs, au chromosome X, aux niveaux d’hormones et à la réponse des anticorps.

Une étude a ainsi conclu à une réduction de 22 % des maladies auto-immunes chez les hommes et les femmes s’étant supplémentés en vitamine D pendant cinq ans. Dans une autre, les patients ayant pris de la vitamine D ressentaient moins de symptômes de la sclérose en plaques, une maladie qui est environ trois fois plus fréquente chez la femme.

Les études dévoilent aussi les bénéfices de la vitamine D chez les deux sexes. L’une d’elles a démontré que la supplémentation en vitamine D pouvait réduire le vieillissement biologique, c’est-à-dire le déclin de notre fonction physique. Dans cette étude, les patients ayant pris de la vitamine D avaient commencé à ressentir des symptômes de vieillissement biologique trois ans après les participants qui n’avaient pas été supplémentés. Ceci s’expliquerait par les effets de la vitamine sur un matériau protégeant nos chromosomes.

« En plus de ses effets sur la masse osseuse, la vitamine D a une incidence sur les maladies auto-immunes, la santé mentale, la santé métabolique, la prévention du cancer et sans doute sur plein d’autres choses que nous n’étudions pas à l’heure actuelle », observe Laura Acosta.

LES SIGNES D’UNE CARENCE EN VITAMINE D