Les pousses de bambou, un superaliment méconnu

Ces bienfaits pour la santé s'ajoutent à la riche teneur naturelle en nutriments des pousses de bambou. En plus de contenir presque 3 grammes de protéines pour 200 grammes et de leur faible teneur en calories, elles contiennent des fibres, des acides aminés essentiels, du sélénium, du potassium, du cuivre, du phosphore, du fer, de la thiamine, de la niacine et des vitamines A, B6, E et K.

« C'est un aliment très intéressant qu'on oublie, mais qui est une bonne source de nutriments » affirme Joan Salge Blake, professeure clinicienne en nutrition à l'université de Boston (BU) et animatrice de Spot On !, un podcast sur la nutrition et la santé. « Avec cette quantité de fibres, elles favorisent un bon transit intestinal et sont bénéfiques pour le microbiote intestinal. »

De plus, elles ajoutent un petit quelque chose aux plats auxquels elles sont ajoutées : un goût terreux et léger de noisette et une texture al dente.

COMMENT CUISINER LES POUSSES DE BAMBOU ?

Une bonne préparation des pousses de bambou est indispensable pour en conserver leurs bienfaits. Pour être consommables, les pousses de bambou doivent être cuites, elles ne peuvent pas être consommées crues, pas par les humains du moins.

« Les pousses de bambou crues contiennent des glucosides cyanogénétiques qui se décomposent et libèrent du cyanure d'hydrogène toxique [qui peut] mener à un empoisonnement aigu au cyanure » avertit Lee Smith. « Une exposition chronique à de faibles doses de ces composés augmente le risque de développer un goitre, une augmentation du volume de la thyroïde, particulièrement chez les personnes qui ont un faible apport en iode. »

Pour bien cuisiner des pousses de bambou fraîches, commencez par les rincer afin de retirer les saletés, puis épluchez-les et retirez les couches extérieures fibreuses.