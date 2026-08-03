Pourquoi de plus en plus de femmes font retirer leurs implants mammaires

Au début du 20e siècle, le soutien-gorge commença à progressivement remplacer le corset. La disparition du corset s'explique en partie par des pénuries d'acier pendant la Première Guerre mondiale mais elle a également été influencée par l'évolution du rôle des femmes qui entraient en plus grand nombre sur le marché du travail et avaient besoin d'une plus grande liberté de mouvement que ne le permettait le corset. Cependant, si le style « flapper » ou à la garçonne des années 1920, caractérisé par une poitrine plus menue, pouvaient sembler moins contraignant, de nombreuses femmes en vue optaient pour des sous-vêtements compressifs conçus pour obtenir cette silhouette élancée qui permettait aux robes à taille basse de tomber droit sur le torse.

Dans les années 1920 également, la chirurgie plastique devint un sujet de fascination culturelle aux États-Unis, les progrès des techniques chirurgicales sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale ayant ouvert la voie à la chirurgie reconstructrice et esthétique, y compris aux procédures telles que le lifting et la rhinoplastie. Au lendemain de la guerre, des médecins britanniques et suisses, en particulier, furent les pionniers de la greffe de peau, une innovation médicale qui jeta les bases de la chirurgie plastique de pointe. Les seins devinrent également un sujet d'intérêt pour ce domaine en plein essor.

En 1922, Max Thorek, médecin à Chicago, publia l'un des premiers comptes rendus américains d'une réduction mammaire et d'une réimplantation réussie du mamelon. Il indiquait que cette intervention serait idéale pour les « professions où la perfection de la forme revêt une importance presque égale à celle du talent, notamment chez les danseuses et les chanteuses ». Dans son article, il citait le cas d'une chanteuse dont la poitrine volumineuse avait nui aux performances tant « mentalement que physiquement ». Dans les années 1930, le traitement pour la « gigantomastie » était présenté comme un remède à ce que Maxwell Maltz, auteur à succès et chirurgien esthétique, considérait comme un « désavantage manifeste, tant sur le plan social qu'économique ».

Les seins jugés trop petits constituaient toutefois un problème plus complexe. À la fin des années 1890, certains chirurgiens essayèrent des injections de paraffine pour l'augmentation mammaire. Toutefois, la paraffine avait souvent tendance à migrer et à se déformer. Les premiers essais d'augmentation mammaire par transfert de graisse dans les années 1920 et 1930 donnaient également souvent des résultats bosselés et irréguliers. Certaines patientes se montrèrent, dans un premier temps, satisfaites des éponges insérées chirurgicalement dans les seins mais celles-ci avaient tendance à durcir avec le temps, à mesure que le tissu mammaire fusionnait avec les éponges, ce qui rendait leur retrait difficile.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la mode américaine était aux « blonde bombshells » (ou bombes blondes), incarnées par des stars telles que Marilyn Monroe et Jayne Mansfield. Pour répondre aux critères hollywoodiens, qui exigeaient que le tour de poitrine soit supérieur de 2,5 centimètres au tour de hanches, une nouvelle génération de faux seins fut commercialisée à l'intention des Américaines souhaitant obtenir ces proportions en vogue. En 1949, Maidenform lança le « bullet bra », qui allait devenir l'emblème de la marque, avec près de 90 millions d'exemplaires vendus en trois décennies.

Une solution chirurgicale apparut sous la forme du silicone, un matériau synthétique dérivé du sable, disponible sous forme de gel, de caoutchouc ou de liquide. À l'origine, il avait été mis au point par l'entreprise Corning Glass Works and Dow Chemical Company pour fabriquer des produits tels que des lubrifiants moteur résistants aux températures élevées. Bien qu'on ne sache pas exactement quand et comment le silicone commença à être utilisé pour l'augmentation mammaire, en 1965, une danseuse dans une boîte de nuit à San Francisco fit la une des journaux pour sa poitrine généreuse, remplie de près d'un demi-litre de silicone par un médecin de l'établissement.

Cette pratique se transforma en une industrie artisanale clandestine : elle était non réglementée, coûteuse et dangereuse. Bien que les années 1960 aient marqué le début d'une ère où les standards de beauté privilégiaient les proportions plus menues, à l'image de celles de l'icône de la mode Twiggy, et aient vu émerger une contestation contre les sous-vêtements inconfortables tels que le bullet bra de la décennie précédente, les poitrines volumineuses faisaient toujours l'objet d'une fascination culturelle. Les plastrons métalliques portés par l'actrice Jane Fonda dans le film Barbarella, sorti en 1968, par exemple, mettaient en valeur une poitrine plus généreuse et rappelaient les soutiens-gorge en forme de torpille, très populaires dans les années 1950. Des sondages de l'époque montrent que les complexes liés à la poitrine ne se dissipaient pas, même lorsque des féministes jetèrent des soutiens-gorge et des corsets à la poubelle devant le concours de Miss America en 1968 afin de protester contre les pratiques commerciales visant à encourager les femmes à modifier leur corps.

Un sondage réalisé en 1973 par le magazine Psychology Today auprès de 62 000 lectrices a révélé que 26 % des femmes n'étaient pas satisfaites de leur poitrine. En 1971, la FDA a annoncé qu'au moins quatre femmes étaient mortes des suites d'embolies de silicone. Malgré ces rapports, des magazines tels que Harper’s Bazaar, Vogue et Esquire présentaient le silicone liquide comme un remède miracle pour rester à la mode, et Newsweek le décrivait comme un produit injectable de prédilection des « mondains de la jet-set ».

Bien que les injections de silicone ne furent jamais autorisées par la FDA, de nombreux magazines, vantant ces injections comme un remède miracle pour tout, des rides à l'augmentation mammaire, attribuaient l'absence de soutien au conservatisme de l'agence de santé publique. Mais, à mesure de l'augmentation des cas de décès et des complications de santé, il est devenu impossible d'ignorer les dangers.

Présentés comme une alternative plus sûre, les premiers implants mammaires en silicone furent développés par l'entreprise Dow Corning afin d'offrir une solution plus sure que les implants en éponge douloureux du début des années 1960. En 1970, un article publié dans le magazine Cosmopolitan assurait à ses lecteurs que « les seins augmentés chirurgicalement avaient une meilleure forme que les vrais ». Ce produit se révéla très rentable pour l'entreprise qui, au début des années 1990, en avait vendu plus d'un demi-million.

Dans les années 1980, la mode mis l'accent sur l'exagération des vêtements féminins, des larges épaulettes aux tailles cintrées par de larges ceintures. Les sous-vêtements, tels que les soutiens-gorge push-up de Victoria’s Secret, dont la première boutique a ouvert en 1982, sont devenus des incontournables de la garde-robe. En 1988, le Wall Street Journal déclarait « Breasts Are Back in Style » (les seins sont de retour à la mode), soulignant les ventes de plusieurs millions de dollars de soutiens-gorge rembourrés. Bien que l'on associe généralement les années 1990 aux mannequins minces des défilés, les « Playboy breast » étaient devenus la norme pour les seins nus présentés dans les magazines et les films.

Le look Playboy se caractérisait, comme le décrivait le magazine Self, par des « seins incroyablement ronds, fermes et parfaits ». Même si le Wonderbra, qui rehausse la poitrine, exisait déjà depuis trente ans, la popularité du soutien-gorge push-up a véritablement explosé au début des années 1990 lorsque les mannequins commencèrent à porter des Wonderbras achetés à Londres lors de séances photo.

UNE CRISE SANITAIRE QUI NE CESSE DE S'AGGRAVER

Au cours des trois décennies suivant l'arrivée des implants mammaires en silicone, des millions de patientes optèrent pour une augmentation mammaire à l'aide de ces implants. Et, dès le début, des cas de complications, notamment des problèmes auto-immuns, furent signalés. L'ouvrage Informed Consent, publié en 1995, rend compte du calvaire, longtemps signalé mais longtemps ignoré, des femmes porteuses d'implants mammaires qui souhaitaient que leur douleur soit reconnue.

La première enquête à grande échelle sur les complications potentielles liées aux implants n'est pas venue de la communauté médicale mais d'un article publié dans le magazine Ms. qui affirmait, sur la base de seulement trente entretiens, que les implants mammaires entraînaient un taux de complication de 60 %. Bien que ces chiffres soient probablement inexacts, l'article a suscité un nouveau scepticisme à l'égard des implants mammaires. Cette année-là, un comité consultatif de la FDA a classé les implants mammaires parmi les dispositifs de classe II à risque modéré, qui ne nécessitaient pas d'essais cliniques prouvant leur sécurité avant de les introduire sur le marché. Un article du New York Times publié en 1988 affirmait que « les implants en silicone seraient liés au cancer chez les rats de laboratoire », bien que Frank Young, commissaire à la FDA, déclara au journal Times que « les experts avaient en outre indiqué que le risque pour l'être humain, s'il existait, serait faible ».

Alors que le débat sur la sécurité des implants mammaires commençait à faire la une des journaux en 1984, Maria Stern, porteuse d'implants mammaires, poursuivit Dow Corning en justice pour la rupture de ses implants qui, selon elle, lui avait également causé des douleurs articulaires et une fatigue chronique. Elle se vit accorder deux millions de dollars à titre de dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

S'ensuivit alors une vague de procès gagnés contre Dow Corning et d'autres fabricants de silicone, ainsi qu'une audition du Congrès très médiatisée. Un document interne de Dow Corning, rendu public en février 1992, reconnaissait que l'entreprise savait depuis plusieurs décennies que du gel de silicone fuyait de ses implants mais affirmant que ces fuites n'entraînaient ni maladies auto-immunes ni cancer. À la suite des procès et auditions, la FDA interdit les implants en silicone en 1992, une décision controversée au sein de la communauté médicale. Malgré les plaintes et les poursuites judiciaires, de nombreux médecins ont continué à défendre la sécurité des implants mammaires, y compris ceux qui venaient d'être interdits.

« À partir des données de recherche présentées par les chercheurs compétents, il n'y a aucun lien [entre les implants mammaires et les maladies auto-immunes] », affirma James Baker, chirurgien plastique à Orlando au New York Times en 1992. Néanmoins, certains autres n'étaient pas du même avis. Dans le même article, Joan Membry, chirurgienne plastique à Miami, expliquait avoir observé des effets indésirables liés au silicone pendant son internat, vingt ans auparavant, indiquant avoir perdu des clients parce qu'elle privilégiait les implants de solution saline.

Malgré l'interdiction, les implants en silicone ne disparurent jamais vraiment du marché. Selon Diana Zuckerman, présidente du Centre national de recherche en santé, l'interdiction fut facilement contournée par les médecins pour qui les augmentations mammaires constituaient une procédure simple et lucrative. « Pendant un certain temps, il y a eu ce que l'on appelle un moratoire selon lequel les seules femmes censées pouvoir bénéficier d'implants mammaires en gel de silicone étaient celles qui subissaient une reconstruction après une mastectomie », explique Diana Zuckerman. « Mais il existait une faille pour les femmes présentant n'importe quelle anomalie mammaire et il a été décidé qu'une anomalie consistait à avoir un sein plus gros que l'autre. Ce qui était censé être une restriction majeure s'est avéré n'être qu'un simple désagrément ».

Après le moratoire de 1992 sur les implants en silicone, les modèles remplis de solution saline remplacèrent la génération précédente d'implants mammaires. Même si les implants de solution saline étaient commercialisés depuis vingt ans, ils n'étaient utilisés que dans 10 % des augmentations mammaires jusqu'au moratoire. Ces implants étaient considérés comme étant plus sûrs car, en cas de rupture, ils libèrent de la solution saline plutôt que du silicone.

Mais, à mesure que le nombre de patients recevant des implants de solution saline augmentait, les signalements de complications se multipliaient. En 1992, la FDA reçut 1 200 signalements de complications liées aux implants de solution saline, contre 17 000 liés aux implants en silicone la même année. L'année suivante, l'agence mit en garde contre les effets secondaires liés aux implants de solution saline. En 2000, une étude rapportée par la FDA révéla que, sur 901 femmes porteuses d'implants de solution saline, 21 % avaient dû subir une intervention chirurgicale supplémentaire au bout de trois ans, 16 % avaient souffert de douleurs mammaires et 5 % avaient subi des fuites. Malgré ces résultats, la FDA autorisa les implants de solution saline provenant de deux nouveaux fabricants la même année.

En fin de compte, les poursuites judiciaires et l'interdiction n'entraînèrent en aucun cas une baisse de la popularité des implants mammaires. En 2006, cette intervention chirurgicale était devenue la première opération esthétique aux États-Unis et est restée en tête du classement jusqu'en 2020. Selon Alan Gold, président de l'ASPS en 2008, cette tendance s'expliquait probablement par « l'évolution de la mode, notamment les tenues mettant en valeur le décolleté ».

Mais en 2020, l'engouement pour les poitrines généreuses, qui durait depuis plusieurs décennies, a commencé à s'essouffler. Cette année-là a vu une baisse de 15 % des augmentations mammaires, ainsi qu'un nouvel intérêt pour l'explantation. Selon Lu-Jean Feng, chirurgienne plastique basée à Cleveland et l'une des principales expertes en matière de maladies liées aux implants mammaires, les réseaux sociaux ont permis de diffuser largement des informations au sujet de complications potentielles liées aux implants mammaires que les médecins ont parfois omis de communiquer.