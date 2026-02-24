Ces drogues qui pourraient changer les soins palliatifs

Il y a plusieurs années, sur l’île de Vancouver, au Canada, une mère de trente-deux ans, atteinte d’un cancer métastatique avancé, souffrait tellement et avait si peur de la mort qu’elle s’endormait en pleurant. Grâce à un programme ciblé mis en place par le gouvernement canadien, cette patiente a eu accès à la psilocybine, le principal ingrédient psychédélique des champignons hallucinogènes. Les douleurs l’ont quittée le jour qui a suivi la première prise. Elle a pu recommencer à rire avec sa famille, et a repris contact avec de vieux amis avant sa mort, la semaine suivante.

Valorie Masuda, médecin spécialiste en soins palliatifs, se souvient très bien de cette patiente. C’est grâce à cette expérience que Valorie Masuda a commencé à percevoir le pouvoir des drogues psychédéliques sur les patients en phase terminale. Ces substances peuvent aider les patients à faire face « à la composante essentiel de la douleur, liée aux expériences spirituelles et psychologiques ». La médecine conventionnelle n’est pas suffisamment bien équipée pour répondre à ce concept, explique Valorie Masuda. Médecin au centre de vie consciente SATA, elle a, depuis lors, mené des dizaines de sessions psychédéliques pour des patients dans des situations similaires.

Environ 400 patients en phase terminale au Canada ont bénéficié d’un accès légal à la psilocybine au cours des cinq dernières années grâce à des programmes spéciaux. Plusieurs pays autorisent d’ores et déjà la substance pour des usages similaires. Les drogues psychédéliques sont prohibées en France, bien que certains essais cliniques étudient leurs effets sur les patients atteints de cancer.

Aux États-Unis, cette interdiction pourrait bientôt changer. Les agences gouvernementales évaluent si, oui ou non, ces drogues peuvent être utilisées dans le cadre des soins palliatifs. Une avancée que l’on doit à la pression exercée par les médecins et des années de recherche. De nombreux spécialistes en soins palliatifs du pays affirment que ce changement ne saurait avoir lieu trop tôt.

La médecine psychédélique n’est pas un traitement contre les cancers métastatiques, les maladies pulmonaires ou rénales - entre autres - en phase terminale. Elle participe toutefois à réduire la dépression, de l’anxiété et des angoisses liées à ces maladies, affirment les experts.