Les secrets pour (enfin) s’épanouir en hiver

Selon l’autrice, membre officiel de la Confédération des Pieds-Noirs du Montana et des Métis de la rivière Rouge , ces périodes représentent des espaces liminaires où les divinités échangent leurs obligations entre jour et nuit.

De même, le peuple Sami du nord de la Scandinavie décompose l’hiver en trois phases distinctes, l’automne-hiver, l’hiver et le printemps-hiver, afin de reconnaître les changements subtils qui ont lieu au cours des mois les plus sombres, décrit Kari Leibowitz. Cette observation attentive des changements saisonniers encourage la pleine conscience, une pratique dont on sait qu’elle contribue à réduire l’anxiété et à améliorer l’humeur en favorisant une connexion plus profonde avec l’environnement.