Sommaire du magazine National Geographic du mois de juillet 2022 : Les origines du monde

Ce travail photographique remarquable, baptisé « Origines », vous invite à un voyage à travers l'histoire de la Terre. Vous découvrirez des images époustouflantes classées selon quatre phases : « Chaos » reflète les origines tumultueuses de la planète ; « Terre » évoque ensuite des paysages modelés par les forces érosives ; « Oasis » s’intéresse à la propagation des plantes dans les environnements les plus improbables ; « Bestiaire » enfin, célèbre la biodiversité du règne animal.

Partons ensuite aux États-Unis et au Canada à la rencontre des amérindiens qui défendent leur souveraineté afin de retrouver leurs sociétés autochtones, leurs terres, leurs cultures autonomes intégrées au monde moderne mais ancrées dans leurs propres valeurs séculaires.

Découvrez également notre enquête sur l'arrivée des animaux sauvages au cœur des villes américaines. À mesure que leur habitat diminue, coyotes, ours, ratons laveurs et autres espèces sauvages investissent les quartiers, s'adaptent à la vie urbaine, et partagent l'espace public – et parfois privé – avec les habitants.

Enfin, direction l'Italie où nous empruntons la via Appia reliant sur 580 km Rome à Brindisi. Autrefois symbole de la puissance de l'Empire romain, elle fut construite pour transporter les armées des politiciens ambitieux de la Rome antique et fut empruntée durant des siècles avant d'être oubliée, enterrée sous des autoroutes et des constructions. Elle est aujourd'hui restaurée dans l'espoir d'en faire un grand chemin de pèlerinage à travers l'histoire.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro de juillet 2022 du magazine National Geographic :