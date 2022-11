Pourquoi les scientifiques élaborent des drogues sans effets hallucinatoires

L’entreprise Psilera réalise actuellement des tests sur de plus petites doses de diméthyltryptamine (DMT), une drogue psychédélique aussi appelée « Dimitri ». Sachant que la DMT se dégrade lorsqu’elle est avalée (raison pour laquelle la plupart des toxicomanes la fument ou se l’injectent avec une seringue), l’entreprise a breveté un patch à apposer sur la peau, qui devrait diffuser en continue une dose moyenne de DMT sans provoquer d’hallucinations tout en ayant sur le cerveau les effets thérapeutiques durables qu’on attribue généralement à cette drogue.

Psilera recherche activement de nouveaux composés. Von Salm explique que plusieurs des composés qu’ils ont testés sur des animaux ont provoqué moins d’hallucinations et que des études comportementales ainsi que des dissections du cerveau avaient révélé que ces mêmes composés disposaient de certains des effets antidépresseurs et anxiolytiques des psychédéliques. (Pour déterminer si un animal est dans un état hallucinatoire, les scientifiques utilisent la « secousse du chien mouillé » : lorsque les animaux sont drogués, ils donnent l’impression de vouloir dissiper les images intenses et altérées que sont les hallucinations en secouant la tête. Les scientifiques estiment donc que l’absence de secousses est le signe que les hallucinations sont moindres ou absentes.

MindMed, autre entreprise installée à New-York, a conçu son propre composé non hallucinatoire, 18-MC, à partir d’ibogaïne psychédélique d’Afrique de l’Ouest, une molécule extraite des racines d’un arbuste appelé « iboga ». Des études menées sur des rats suggèrent que la drogue peut servir à traiter la toxicomanie mais qu’elle ne provoque pas les troubles du rythme cardiaque qui sont généralement associés à l’ibogaïne, explique l’entreprise.

Levine explique que le composé de PsyBio Therapeutics (qui n’a pas encore d'appellation) a eu pour effets de réduire les symptômes de TSPT d’animaux de laboratoires sans leur provoquer d’hallucinations. Il estime qu’une telle substance pourrait être particulièrement bénéfique aux patients souffrant d’anxiété grave, pour qui perdre le contrôle de leurs pensées peut être éprouvant.

Des études publiées confirment les effets thérapeutiques des drogues une fois leurs effets psychotropes éliminés. Dans une étude de l’Université de Californie, à Davis, des scientifiques ont soumis des rongeurs à de légers facteurs de stress puis leur ont administré une dose de tabernanthalog, un dérivé non hallucinogène de l’ibogaïne. Les chercheurs ont rapporté au journal scientifique Molecular Psychiatry que des études par imagerie avaient démontré que la molécule favorisait la régénérescence de certains neurones du cerveau dont la taille avait diminué sous l’effet du stress.

Pittenger,de Yale, explique qu’il pourrait être utile d’altérer la partie de la molécule de drogue qui stimule les expériences psychotropes car la manière dont on se sert des psychédéliques classiques est trop coûteuse et inefficace pour être employée à grande échelle. « Si les spécialistes parviennent à […] intégrer dans un comprimé des composés luttant contre la dépression et l’addiction, nous pourrons plus facilement imaginer pouvoir venir en aide aux millions de personnes qui ont besoin de soins », explique-t-il.

Pourtant, Jopkins doute que les substances non hallucinogènes apportent des changements durables aux personnes souffrant de troubles mentaux sévères et persistants en seulement une ou deux injections. Il préconise plutôt de leur prescrire des doses continues et avance que de tels remèdes devraient être plus efficaces que les antidépresseurs et autres médicaments actuellement sur le marché.

Justin Hanka, fondateur et PDG de la société MindBio Therapeutics installée à Melbourne, en Australie, explique que l’une des façons d’éviter les effets psychotropes des psychédéliques classiques est de n’en ingérer qu’une microdose ou un petit pourcentage de substance active. Cependant, cette méthode utilisée par certains particuliers dans un cadre d’automédication n’a pas fait l’objet d’études détaillée chez les humains.

Pour que l’administration de LSD sous la forme de microdoses devienne un traitement reconnu, les sociétés pharmaceutiques doivent élaborer une formule initiale pour, à partir de celle-ci, créer des doses personnalisées et qui ne se dégradent pas avec le temps, le LSD étant connu pour facilement se détériorer.

En collaboration avec l’Université d’Aukland, MindBio a récemment mené la toute première étude clinique de phase I de microdose de LSD : tous les trois jours pendant six semaines 80 participants en bonne santé ont dû ingérer soit une version orale du LSD soit un placebo. Les premiers résultats de cette étude non publiée mais partagée en exclusivité à National Geographic et établis à partir d’une batterie de tests psychologiques, indiquent que la prise de LSD a augmenté l’énergie, le bonheur, les liens sociaux et la créativité des participants. Des personnes souffrant de graves troubles dépressifs devraient être testées l’année prochaine.

Personne ne s’attend à ce que tous les composés testés soient efficaces. Pour autant, rien qu’une infime partie d’entre eux pourrait suffire à faire la différence dans le traitement des troubles mentaux sévères et persistants. « Les possibilités d’améliorer la vie dans la société sont énormes », explique Tucker. « Collectivement, ce secteur a le potentiel pour introduire des médicaments innovants et révolutionnaires. »