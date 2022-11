Ressusciter les organes des donneurs après leur mort : un nouvel espoir pour la transplantation ?

Nos organes prospèrent grâce à des milliers de petites centrales électriques présentes à l’intérieur de chaque cellule, appelées des mitochondries ; ces dernières transforment les aliments en énergie afin d’alimenter toutes les activités essentielles, telles que la respiration, la pensée et la course, tout en éliminant les sous-produits toxiques. Dans les moments qui suivent l’ischémie, l’arrêt de la circulation sanguine, cet équilibre se modifie : les mitochondries brûlent les réserves de nutriments en diminution, et créent des déchets qui s’accumulent et finissent par empoisonner et tuer la cellule.

Bien que les mitochondries produisent généralement de l’énergie avec l’aide de l’oxygène, elles peuvent également passer à un processus moins efficace, à faible teneur en oxygène, et utiliser les réserves de carburant de l’organisme jusqu’à la dernière goutte, soit pendant cinq minutes environ. Lorsque les niveaux d’énergie finissent par chuter, l’équilibre ionique de la cellule, qui contrôle la communication intercellulaire et la production d’énergie, est l’un des premiers à lâcher.

« Comme un navire qui doit continuellement pomper de l’eau pour éviter de couler, les cellules ont des pompes qui rejettent constamment du calcium et du sodium », explique Parnia. Si elles ne sont pas alimentées en énergie, les pompes, situées dans la membrane de la cellule, tombent en panne, ce qui permet au calcium, au sodium et à l’eau de s’y engouffrer.

L’augmentation du calcium active alors les enzymes qui décomposent l’ADN et détruisent le cytosquelette, qui donne sa structure à la cellule. Les concentrations élevées de calcium déclenchent également l’apoptose, l’autodestruction de la mitochondrie. « Mais l’apoptose est un processus qui se déroule sur une période pouvant aller jusqu’à 72 heures, en moyenne », précise Parnia.

Dans le même temps, les radicaux libres (des molécules instables comme le peroxyde d’hydrogène et le superoxyde) causent des ravages en rompant les membranes de la cellule et en désactivant les enzymes.

Si la réanimation cardio-pulmonaire ou une autre mesure de sauvetage rétablit soudainement la circulation sanguine, elle peut paradoxalement déclencher une deuxième vague de destruction, plus dévastatrice encore : les vaisseaux sanguins fuient, les tissus gonflent et la mort cellulaire s’accélère.

Parnia compare ce phénomène aux ravages causés par les tremblements de terre suivis de tsunamis. Le tremblement de terre plante le décor, mais c’est le tsunami qui inflige souvent le plus de dégâts. « En instaurant des mesures anti-tsunami, ou des traitements contre le processus de lésions secondaires, nous pouvons sauver les fonctions cérébrales, ce qui ouvre un tout nouveau champ de la médecine », explique Parnia. « Et c’est précisément ce phénomène que le groupe de Yale a brillamment démontré » : les avantages du contrôle du processus de la restitution du sang et de l’oxygène dans les tissus.

La pratique clinique, cependant, est souvent à la traîne de la science. Selon Parnia, la plupart d’entre nous avons une conception dépassée de la mort, y compris de nombreux médecins et scientifiques. « Nous grandissons tous en entendant que la mort est une fin permanente, sans reconnaître qu’elle l’est uniquement parce que nous n’avons pas de traitement. Ce n’est pas nécessairement la fin permanente des cellules. »

RESSUSCITER LES ORGANES

Afin de démontrer qu’il est possible de récupérer les cellules et les organes bien après le délai habituel, l’équipe de Yale a provoqué un arrêt cardiaque chez des cochons, des animaux choisis pour leurs similitudes avec les humains, et a laissé les corps sur la table d’opération à température ambiante.

Au bout d’une heure, les chercheurs ont injecté OrganEx dans le système circulatoire des animaux. Cette solution bleue est un mélange breveté contenant « des acides aminés, des vitamines, des métabolites et un cocktail de treize composés différents qui ont été optimisés pour promouvoir la santé cellulaire, réduire le stress et la mort des cellules et supprimer l’inflammation », selon Andrijevic. La solution est mélangée au sang de l’animal et circule pendant six heures à l’aide d'une machine semblable aux appareils d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) utilisés pour fournir une assistance cardiovasculaire temporaire aux patients blessés. Ce dispositif contient cependant des pompes spéciales pour administrer l’OrganEx sans détruire les vaisseaux sanguins, une unité de dialyse pour filtrer les toxines et des capteurs pour surveiller la pression et le débit des fluides.

Pour l’expérience, certains animaux n’ont pas reçu de traitement. Ceux qui l’ont reçu ont été traités à l’aide de l’ECMO, qui a permis de pomper du sang contenant de l’oxygène mais pas de dioxyde de carbone dans l’organisme.

Conçues avec la contribution d’un comité consultatif externe et d’autres experts, les expériences ont respecté les normes de traitement humain des animaux ; les porcs ont été anesthésiés et ont reçu des bloqueurs neuronaux pour les empêcher de reprendre conscience. « Nous voulions voir dans quelle mesure nous pouvions restaurer ou inverser la mort des cellules dans les organes endommagés. Notre tâche n’était pas de ranimer l’animal », précise Sestan.

Lorsque l’équipe a examiné des échantillons de cerveau, de cœur, de foie et de reins traités avec OrganEx au microscope, elle a constaté qu’ils ressemblaient davantage à des tissus sains que les tissus désintégrés des animaux non traités.

Le séquençage de l’ARN unicellulaire, qui fournit un aperçu en temps réel des processus moléculaires qui ont lieu à l’intérieur de la cellule, a montré que les organes des porcs traités par OrganEx ont repris leurs fonctions de base, comme la réparation de l’ADN et le maintien de la structure cellulaire, tout en prévenant la mort cellulaire. En outre, les cellules cardiaques ont commencé à battre et les cellules hépatiques ont repris leur tâche d’absorption du glucose dans le sang.

Toutefois, Sestan invite à interpréter ses résultats avec précaution. « Nous pouvons dire que le cœur bat, mais pour déterminer s’il bat comme un cœur sain ou non, d’autres études seront nécessaires. »

LES FUTURS OBJECTIFS

En fin de compte, l’objectif des chercheurs en transplantation n’est pas seulement de sauver les organes des donneurs, mais aussi de les améliorer avant la transplantation, selon Abbas Ardehali, chirurgien cardiothoracique à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), qui a dirigé les essais cliniques des systèmes dits « organ-in-the-box », une machine qui maintient les conditions physiologiques d’un organe lorsqu’il est hors du corps, pour le cœur et les poumons. « D’ici une dizaine d'années, j’imagine que l’organe que l’on prélèvera sera très différent de celui que l’on transplantera. »

La thérapie génique, par exemple, pourrait un jour transformer l’organe du donneur pour qu’il corresponde à la biologie du receveur. « Imaginez l’avenir. Vous pourrez venir, recevoir votre nouveau rein et rentrer chez vous, sans avoir besoin de prendre des immunosuppresseurs », imagine Ardehali.

D’autres chercheurs et chercheuses, comme Hanane Hadj-Moussa, biologiste moléculaire à l’Institut Babraham de Cambridge, en Angleterre, se tournent vers la nature pour élaborer des stratégies de préservation des organes. La grenouille des bois et le rat-taupe nu, par exemple, sont capables de survivre dans des environnements de froid glacial ou de faible teneur en oxygène, similaires à ceux que connaît le corps humain lorsque le cœur ne fait plus circuler le sang. « Pour conserver l’énergie pendant l’hibernation, ils désactivent de nombreux processus non essentiels », explique Hadj-Moussa. Apprendre à arrêter ces processus dans les organes des donneurs pourrait aider à les préserver.

Brandacher cherche à déterminer si les protéines antigel d’une espèce de poisson de l’Arctique pourraient empêcher la formation de cristaux de glace, qui peuvent rompre les cellules, dans les organes. Avec ses partenaires, il a démontré que l’ajout de protéines antigel dans les solutions de conservation permet de conserver les organes entre - 6 et - 8 °C. Son groupe utilise également ces protéines pour voir s’il est possible d’abaisser la température des organes à moins 150 °C, température à laquelle le temps biologique s’arrête ; ainsi, « nous pourrions envisager le stockage d’organes ». Jusqu’à présent, les recherches de Brandacher se sont limitées aux animaux mais, selon lui, des études visant à traiter les organes humains avec des protéines antigel seront peut-être possibles d’ici un an environ.

Selon les experts, les patients pourraient également bénéficier des progrès permettant de guérir les organes endommagés.

Cependant, Sestan n’envisage pas encore les implications cliniques potentielles sur des sujets vivants, préférant se concentrer sur les transplantations d’organes. Son prochain objectif est de tester les organes traités par Organ-Ex, notamment en les transplantant dans des porcs receveurs afin d’évaluer leur fonctionnement sur un animal vivant. « Lorsque quelque chose peut vraiment affecter et transformer la société, nous devons faire attention à ne pas faire de spéculations. »