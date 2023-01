Sommaire du magazine National Geographic du mois de janvier 2023 : Vivre longtemps et en bonne santé

Entre 1900 et 2020, notre espérance de vie a plus que doublé, nous laissant entrevoir qu’une vie plus longue et meilleure est enfin à notre portée. Depuis des siècles, nous poursuivons ce rêve de l’éternelle jeunesse et nous tentons de retarder notre vieillissement en suivant des régimes adaptés, en pratiquant des activités qui entretiennent le corps, d’autres qui stimulent notre cerveau. Mais aujourd’hui, la recherche va plus loin.

Certains parlent de « guérir » le vieillissement, mais aucun scientifique n’a trouvé comment. Dans ce numéro, National Geographic vous propose une immersion dans le monde de la science, à la découverte des technologies de pointe permettant de percer les secrets du vieillissement humain et les moyens de le ralentir, voire de l’inverser.