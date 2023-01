Une vie plus longue et meilleure

Entre 1900 et 2020, l’espérance de vie humaine a plus que doublé, pour atteindre 73,4 ans. Mais ce gain remarquable a eu un prix : l’augmentation phénoménale des maladies chroniques et dégénératives. Le vieillissement reste le facteur principal de risque de cancer, de maladie cardiovasculaire, d’Alzheimer, de diabète de type 2, d’arthrite, de maladie pulmonaire et d’à peu près toutes les autres affections majeures.

Mais imaginons que ces expériences sur les souris débouchent sur des médicaments corrigeant les dégâts moléculaires et biochimiques qui causent tant de problèmes de santé en vieillissant, ou sur des thérapies qui freinent (ou, mieux, préviennent) tous ces désordres. Nous serions alors beaucoup plus nombreux à vivre jusqu’à 80 ou 90 ans sans les maux et les douleurs qui peuvent gâcher ces années. Et plus nombreux aussi à parvenir à ce que l’on estime être la durée de vie maximale naturelle de l’être humain, soit 120 à 125 ans. Dans les pays industrialisés, environ 1 personne sur 6 000 devient centenaire et 1 sur 5 millions dépasse 110 ans. Le record reste détenu par la Française Jeanne Calment, morte en 1997, à 122 ans et 164 jours.

On peut améliorer la biologie humaine pour vivre plus vieux, semble-t-il. Une fortune inimaginable attend celui qui trouvera la clé. Déjà des investisseurs dépensent des milliards de dollars dans cet espoir – dont des magnats de la technologie, des nouveaux millionnaires des cryptomonnaies et, plus récemment, la famille royale saoudienne. Google s’est jeté le premier dans la course en 2013 en lançant Calico Life Sciences (Cynthia Kenyon y est vice-présidente du département de recherche sur le vieillissement).