En Afghanistan, une série de séismes dévastateurs laisse les scientifiques perplexes

Les épicentres de chaque séisme sont légèrement décalés vers l'est par rapport au précédent, ce qui suggère une multitude de failles rapprochées, ou plusieurs sections sur une seule et même longue faille fragmentée. « Ces failles sont peut-être superposées, comme des blocs, et le déplacement de l'une d'entre elles augmente la probabilité de mouvement des autres failles, » imagine Bochon.

Cela dit, cette théorie n'explique pas à elle seule pourquoi ces séismes présentent les mêmes magnitudes, indique Polet.

Il n'existe pas de règle absolue concernant la puissance des séismes qui composent un doublet, un triplet ou un quadruplet. Tout dépend des caractéristiques de dimensions et de comportement propres à chaque faille. Par conséquent, si ces quatre séismes partageaient la même magnitude, « c'était probablement une coïncidence » indique Hubbard.

DOMINOS OU ESSAIM ?

Cette première analyse ne fait pas l'unanimité. « Ce n'est pas forcément un effet domino, » objecte Zachary Ross, géophysicien au sein du California Institute of Technology. Le phénomène pourrait aussi être ce que les sismologues appellent un essaim de séismes : une série de secousses de tailles comparables se produisant au même moment et dans la même région, sans distinction de secousse principale.

Pour Ross, la série qui a frappé l'Afghanistan est « plutôt normale pour un essaim de séismes, au cours duquel nous observons des séismes de magnitude similaire. » Il précise toutefois que les essaims dont la magnitude est supérieure à 6 sont peu communs. Autre obstacle à cette théorie, les essaims sont souvent causés par le mouvement de roche en fusion ou de fluides surchauffés à travers le manteau, mais cette région de l'Afghanistan n'a jamais été associée à ce type d'activité géologique.

La majorité des scientifiques privilégie l'hypothèse de l'effet domino et à mesure que de nouvelles données émergeront, ils pourront dresser un portrait plus détaillé de la cause géologique sous-jacente. Quel que soit le résultat, une certitude subsiste : cette région n'était pas du tout préparée à l'apparition d'un quadruplet de séismes.

Dans les villages qui ont le plus souffert, les bâtiments étaient en terre, en brique ou en bois et complètement dépourvus de renforts, le type de construction qui s'effondre immédiatement lors d'un séisme puissant. Autre fait tragique, 90 % des victimes étaient des femmes et des enfants, plus susceptibles de se trouver à l'intérieur au moment où les séismes ont secoué la région. Les talibans ont restreint le droit des femmes à se déplacer librement dans l'espace public, exacerbant ainsi les inégalités face à la catastrophe.