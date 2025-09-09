Accros aux sodas light ? L'aspartame, l'édulcorant qui a conquis le monde

Le chimiste Jim Schlatter passait de longues heures dans son laboratoire. En 1965, le jeune scientifique tentait de synthétiser un médicament pour traiter les ulcères. Il avait isolé divers composés au fil de ses travaux, et l’un d’entre eux s’était accumulé sur le rebord d’un flacon, entrant en contact avec ses doigts nus.

À un moment donné, en dépit du règlement du laboratoire et du bon sens le plus élémentaire, Jim Schlatter porta distraitement son doigt à sa bouche pour attraper plus facilement une feuille de papier. Le goût était sucré, bien plus sucré que celui du sucre.

Jim Schlatter venait de découvrir l’aspartame, un édulcorant artificiel qui allait être salué comme une percée en chimie alimentaire et dans la perte de poids. Mais l’histoire de ce composé ne se résume pas aux Coca Zéro et aux cafés allégés en sucre. Bien que cet édulcorant soit aujourd’hui le plus populaire du marché, présent dans tout, de la crème glacée au dentifrice, son avenir est remis en question après un rapport liant l’aspartame au cancer paru en 2023.

Ce n’était pas la première fois que des inquiétudes liées à l'utilisation de l'aspartame étaient émises.

LA SACCHARINE ET LA RECHERCHE D'ÉDULCORANTS HYPOCALORIQUES

Avant l’aspartame, l’édulcorant artificiel le plus répandu était la saccharine, elle aussi découverte par accident en 1879, alors que le chimiste germano-russe Constantin Fahlberg travaillait avec du goudron de houille. La saccharine connut un essor mondial durant les pénuries de sucre provoquées par la Première Guerre mondiale, mais dans les années 1960, durant lesquelles l’édulcorant était commercialisé auprès d’un nouveau public : les femmes.

Une crise de l’obésité se profilait, alors que la population était devenue plus sédentaire et que la publicité de masse changeait la manière dont les Américains mangeaient. Les standards de beauté glorifiant la minceur, beaucoup recherchaient divers moyens de perdre du poids et se tournaient de plus en plus vers des aliments contenant des édulcorants artificiels.

Mais tout le monde n’aimait pas la saccharine, qui laissait un arrière-goût amer, et les industriels se mirent en tête de trouver de meilleurs substituts au sucre raffiné. Le cyclamate gagna en popularité dans l’industrie du soda light. Mais la substance fut interdite en 1970 : plusieurs éléments permettaient d'affirmer qu'elle provoquait des cas de cancer chez les animaux de laboratoire.

Après la découverte fortuite de Jim Schlatter en laboratoire, avec ses collègues de la société pharmaceutique G.D. Searle, alors surtout connue pour avoir mis au point la première pilule contraceptive disponible dans le commerce, ils commencèrent à solliciter l’approbation de la Food and Drug Administration américaine pour l’utilisation de l’aspartame comme additif alimentaire. L’aspartame apparaissait comme une bonne alternative au cyclamate populaire mais désormais interdit, pour devenir un « super édulcorant ».

« Est-ce que cela rendra aux amateurs de douceurs soucieux de leur ligne les aliments et boissons hypocaloriques qui ont disparu quand le cyclamate a été banni des supermarchés ? » demandait un chroniqueur en 1974. Les partisans de l’aspartame espéraient que la réponse serait oui.

L’ASPARTAME EN QUESTION