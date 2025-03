Produits frais ou surgelés : que privilégier ?

Pour l’opinion publique, les produits frais et « naturels » sont toujours plus sains que les produits transformés. Mais ce n’est pas aussi simple et les nutritionnistes défendent l’idée qu’il existe un besoin varié de nourriture transformée. C’est pourquoi, il y a environ vingt ans, les chercheurs ont mis en place la classification NOVA, qui divise les aliments en quatre groupes : les aliments peu ou non transformés, comme les produits frais et surgelés ou les viandes, les ingrédients culinaires, comme l’huile d’olive et le miel, les aliments transformés, comme le pain et le poisson en conserve, et les aliments ultratransformés comme les boissons sucrées, les chips, les bonbons et les biscuits.