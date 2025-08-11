Le bleu de méthylène peut-il vraiment booster votre cerveau ?

Raphael E. Cuomo, scientifique et professeur au sein de la faculté de médecine de l’université de Californie à San Diego explique que la prise en petite dose de bleu de méthylène comme complément alimentaire « a le potentiel d’améliorer l’humeur et l’énergie, et possiblement les fonctions cognitives car il inhibe la monoamine oxydase et a également des bienfaits sur l’activité mitochondriale ». La monoamine oxydase est une enzyme qui décompose les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. En permettant à ces hormones du bonheur de circuler librement, on peut, en théorie, observer un boost de l’humeur, tout en aidant à délivrer de l’oxygène aux mitochondries, qui produisent l’énergie dans nos cellules.

Cependant, les preuves de ces effets chez l’humain sont limitées, nuance Roger Rothenberg. « C’est entièrement basé sur la théorie, sur des études de cultures de tissus isolées et de rats. Il y a peut-être cinq ou six études randomisées sur les êtres humains pour vérifier cette indication de cognition générale. Cela semble être la raison pour laquelle on l’observe pris en complément. » Par exemple, une étude menée en 2021 sur 248 adultes âgés a révélé que le bleu de méthylène administré en intraveineuse réduisait de façon significative les problèmes cognitifs postopératoires.

Les rumeurs prétendant que le bleu de méthylène allégerait les symptômes d’Alzheimer pourrait être plus crédibles. « Le peu d’études que l’on a menées chez l'humain ont été faites sur des patients atteints d’Alzheimer. On observait un effet significatif, bien que très faible, du bleu de méthylène à un stade modéré de la maladie, montrant cinq points [d’amélioration] sur une échelle de soixante-dix points », explique Bronwyn Holmes. Cette scientifique se spécialise dans la médecine régénérative et de la longévité et explique que les résultats doivent être interprétés avec précaution. « Un homme et une femme atteints d’Alzheimer ou de toute autre maladie neurologique ne métabolisent pas le bleu de méthylène de la même manière ; [les effets peuvent] être très différents selon le patient », continue la médecin. CE QUE DISENT LES EXPERTS SUR LE BLEU DE MÉTHYLÈNE PAR VOIE ORALE

Les médecins observent l’essor de cette trend qu’est la consommation de bleu de méthylène comme complément alimentaire, en partie grâce à quelques vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. TikTok, tout particulièrement, est inondé de vidéos dans lesquelles les utilisateurs vantent les mérites du dernier nootrope, un complément aux bienfaits cognitifs. Bronwyn Holmes, qui siège au conseil médical de la mutuelle de santé Eden Health, explique qu’elle a eu pour la première fois des patients qui lui ont posé des questions sur les « bienfaits neurologiques » du bleu de méthylène il y a trois ans.