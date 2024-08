Un nouveau test sanguin a été mis au point pour dépister la maladie d'Alzheimer

Au milieu des années 2000, les scientifiques ont découvert comment détecter ces protéines dans le liquide cérébrospinal qui circule dans notre système nerveux central et qu'elles peuvent seulement être extraites grâce à une ponction lombaire. Il s'agit notamment d'insérer une aiguille dans la moelle épinière, ce qui peut s'avérer plutôt douloureux et peut présenter des risques. De nos jours, les médecins peuvent aussi détecter la bêta-amyloïde et la protéine tau dans les scanners cérébraux. Mais cela nécessite l'injection de composés radioactifs dans la circulation sanguine, ainsi qu'un équipement coûteux. De meilleurs outils de diagnostic sont donc indispensables.

COMMENT FONCTIONNE CE TEST SANGUIN ?

Le nouveau test compare les niveaux sanguins de deux types de bêta-amyloïde et de deux types de tau. Ces ratios donnent aux chercheurs une idée du risque de formation de plaques et d'enchevêtrements de protéines dans le cerveau.

Pour cette étude, les chercheurs comparent la capacité des professionnels de santé en Suisse à identifier les patients atteints de la maladie d'Alzheimer versus ce nouveau test. Les médecins généralistes participant à l'étude n'ont identifié correctement que six patients sur dix dont la maladie d'Alzheimer a été confirmée plus tard par une ponction lombaire ou un examen TEP du cerveau. Les neurologues ont fait à peine mieux, en identifiant sept patients sur dix. Le nouveau test sanguin, lui, a permis de poser un diagnostic correct pour neuf patients sur dix.

Certains obstacles subsistent cependant. Le test nécessite une méthode avancée connue sous le nom de spectrométrie de masse, qui nécessite un équipement de pointe et une conservation du sang à -80 °C. Tous les échantillons de sang ont aussi été transportés de la Suisse à l'entreprise américaine qui a effectué le test pour faire des analyses. La mise en œuvre de ce test pourrait donc ne pas être aussi facile ou peu coûteuse qu'il y paraît, mais l'étude suédoise apporte la preuve de principe que les tests sanguins peuvent être des méthodes utiles, à faible seuil, pour un diagnostic précis, surtout si les échantillons peuvent être analysés de manière moins rigoureuse.

PLUS DE TESTS À VENIR

Heureusement, ce n'est pas le seul test sanguin existant pour dépister la maladie d'Alzheimer en train d'être mis au point. Plusieurs études portant sur différents tests sanguins ont été présentées lors de la même conférence, explique Rebecca Edelmayer, la vice-présidente de l'engagement scientifique de l'Alzheimer’s Association. « Dans un avenir relativement proche, les tests sanguins pourraient améliorer de manière significative la précision du diagnostic. Toutefois, la mise en œuvre doit se faire de manière prudente et contrôlée, et de nombreuses autres recherches sont nécessaires. À l'heure actuelle, ces tests ne sont pas recommandés pour le dépistage des risques au sein de la population générale ou en tant que tests destinés directement aux consommateurs. »

Certains de ces autres tests sanguins « sont aussi bons que le test de spectrométrie de masse », déclare Michelle Mielke, épidémiologiste à l'université de Wake Forest. Elle ajoute que les tests sanguins ne sont pas recommandés pour les personnes ne présentant pas de symptômes, même si elles ont des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer, car « nous ne comprenons pas actuellement ce qu'un test positif signifie pour les personnes ne présentant pas de troubles cognitifs. »

Gemma Salvadó, neuroscientifique à l'université de Lund en Suisse et autrice principale de l'étude, en convient. « Nous ne recommandons pas ce test aux personnes qui ne souffrent pas de troubles cognitifs », précise-t-elle, en faisant référence aux patients qui n'obtiennent pas de résultats correspondant à ceux de la maladie d'Alzheimer lors de tests conçus pour évaluer le fonctionnement de leur cerveau. « Ce test doit toujours être effectué en collaboration avec un spécialiste, comme un neurologue ou un gériatre, qui comprend ce que les résultats signifient dans le contexte du patient. »

Le test compare les niveaux sanguins de tau normal et ceux d'une forme modifiée appelée p-tau217 qui apparaît assez tôt dans le processus de la maladie et dont la concentration continue d'augmenter au fur et à mesure que la maladie progresse. En effet, chez certains patients, par exemple ceux qui souffrent de certains troubles rénaux, les niveaux de toutes les protéines dans le sang sont généralement plus élevés, explique Salvadó. « Un niveau plus élevé de p-tau217 en tant que tel n'indique donc pas nécessairement qu'une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer ». Pour la même raison, le test compare également la concentration sanguine de deux types différents de bêta-amyloïde.

La possibilité de vérifier la présence de bêta-amyloïde et de tau à l'aide d'un test sanguin peut permettre d'effectuer des tests au sein de populations qui n'y ont pas accès aujourd'hui, explique Salvadó, surtout si des tests similaires, plus faciles à utiliser et plus largement disponibles, s'avèrent, eux aussi, efficaces. Cela aiderait également les chercheurs des pays aux ressources limitées à mener des études dans des régions où la recherche sur la maladie d'Alzheimer est peu avancée.

PAS ENCORE DE TRAITEMENT

Bien que ces résultats soient prometteurs, une certaine prudence s'impose, déclare Chi Udeh-Momoh, neuroscientifique au Global Brain Health Institute. « Les tests de ce type ont été presque exclusivement mis au point pour les populations occidentales, et principalement dans les pays à revenus élevés. Leur applicabilité à d'autres groupes démographiques reste donc incertaine, en particulier ceux dont les origines ethniques et socio-économiques sont différentes. »

Les participants à l'étude suédoise étaient assez diversifiés en termes d'autres problèmes de santé, de niveau d'éducation et de résidence en ville ou en zone rurale, autant d'éléments qui peuvent avoir un effet sur le risque de maladie d'Alzheimer, mais la diversité ethnique était faible. Cela signifie qu'extrapoler à la population la plus diversifiée des États-Unis peut s'avérer difficile, déclare l'épidémiologue économique Emmanuel Drabo de l'université Johns Hopkins. « Le pourcentage de p-tau217 a certainement des implications différentes en fonction de chaque groupe ». Aussi encourageante que soit cette première étude, il sera important de la répéter ailleurs pour en conforter les résultats.

Au-delà du diagnostic, le test sanguin peut aider les médecins à déterminer quels patients pourront bénéficier de traitements spécifiques. Les traitements les plus fréquents pour la maladie d'Alzheimer gèrent simplement les symptômes, mais deux anti-corps récemment développés qui ciblent la bêta-amyloïde peuvent légèrement retarder la progression de la maladie. Toutefois, ces médicaments ne ralentissent le déclin cognitif que de quelques mois et présentent un risque d'effets secondaires tels que des gonflements et des hémorragies cérébrales qui nécessitent des tests génétiques préalables ainsi que des examens IRM réguliers.

Même en l'absence de traitement efficace, Salvadó explique qu'il est important que les informations soient plus facilement accessibles, car des tests plus efficaces permettraient aux patients de disposer de plus de temps pour les traiter et s'y préparer. « Cela permet aux patients et à leurs familles de se préparer avant que la maladie ne devienne trop handicapante », dit-il.