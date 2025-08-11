Les rayons cosmiques qui ont donné leurs pouvoirs aux Quatre Fantastiques peuvent-ils vous atteindre ?

En moyenne, les Terriens sont exposés à environ 3 millisieverts de radiation chaque année. Le sievert, souvent exprimé en millisievert, est une unité de mesure utilisée pour quantifier l’absorption de la radioactivité par le corps humain, ainsi que les conséquences qui en découlent. Cependant, l’altitude compte. « En grimpant, l’épaisseur de l’atmosphère diminue et on se retrouve plus exposé aux radiations », explique Dimitra Atri.

Plus l’altitude à laquelle on se trouve est élevée, moins la protection atmosphérique dont on bénéficie contre ces particules sera grande. Les personnes qui habitent en haute altitude, comme à Saint-Véran, à plus de 2 000 mètres, le plus haut village permanent des Alpes françaises, présentent des taux de radiations cosmiques légèrement plus élevés que les personnes qui habitent au niveau de la mer, comme à Marseille. LES EFFETS DES RAYONS COSMIQUES EN AVION

Les voyages en avion nous emmènent à des altitudes encore plus élevées et donc plus proches des particules énergétiques qui émanent de l’espace profond.

Bien qu’un long courrier soit exposé à de hauts niveaux de rayonnement cosmique, la quantité reçue en un seul vol est insignifiante. Par exemple, un voyage d’une côte à l’autre des États-Unis revient à peu près à la dose de radiation que l’on reçoit lors d’un scanner aux rayons X.

Les pilotes, le personnel de bord et les voyageurs réguliers font cependant eux face à une exposition accrue aux rayons cosmiques, due au temps qu’ils passent dans le ciel.

Une étude menée par l’université d’Harvard a conclu que l’exposition au rayonnement cosmique contribuait à des problèmes de santé sur le lieu de travail au sein des personnels de bord ainsi qu’à des risques accrus de cancers. D’autres recherches ont révélé que les personnels de bord étaient typiquement plus exposés aux radiations que des ouvriers de centrales nucléaires.

« Ce n’est toutefois pas suffisant pour causer autant de dommages ; vous vous trouvez toujours au sein du champ magnétique de la Terre et de son atmosphère », ajoute Dimitra Atri. L’EFFET DES RAYONS COSMIQUES EN-DEHORS DE LA PLANÈTE

Après s’être aventuré au-delà de l’atmosphère protectrice de la Terre, les voyageurs humains de l’espace font face à une exposition considérable aux radiations. Le corps humain dans l’espace se ferait constamment grêlé par les particules de haute énergie.

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre à 400 kilomètres d’altitude sont exposés à des niveaux beaucoup plus élevés de rayonnement cosmique que les personnes à la surface de la Terre. En seulement une semaine à bord de l’ISS, les astronautes sont exposés aux mêmes taux de rayons cosmiques qu’un humain reçoit en une année en se trouvant au niveau de la mer.

Les astronautes qui se rendent à des endroits plus éloignés du cosmos, lors d’une mission vers la Lune, Mars ou au-delà, se retrouveraient exposés à encore plus de rayons cosmiques lors de leur déplacement et à leur arrivée à destination. À cause de cela, de nombreuses agences spatiales ont proposé de mettre en place des limites aux taux de radiation auxquels on peut être exposé lors de sa carrière d’astronaute dans l’espace.

Un instrument se trouvant à bord du vaisseau Curiosity Mars a révélé que, lors de son voyage de 253 jours vers la planète rouge, la dose de radiation qu’un astronaute seul recevrait pour un aller-retour serait d’environ 0,66 sieverts, soit 660 scanners à rayons X. Et, bien que l’atmosphère de la Terre nous protège de la plupart des assauts radioactifs de l’espace, celle de Mars, 100 fois plus fine que la nôtre, permet le passage de beaucoup plus de rayonnements.

En se basant sur les mesures effectuées par Curiosity, les chercheurs estiment qu’une mission de 500 jours à la surface de Mars porterait l’exposition totale à près d’un sievert. C’est dix fois la dose de radiation qu’un astronaute reçoit lors d’un séjour de six mois à bord de l’ISS.