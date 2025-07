Et si écouter les oiseaux chanter était bon pour votre santé mentale ?

Chaque printemps, lorsque des milliards d’oiseaux migrent vers le nord, leurs chants mélodieux s’élèvent au-dessus de tous les autres bruits pour notre plus grand bonheur. Leur chœur qui retentit dès l’aube annonce l’arrivée de jours plus lumineux et chauds. Il est également scientifiquement prouvé que celui-ci produit un effet bénéfique sur notre cerveau.

Les scientifiques ont connaissance des nombreux bienfaits de la nature. Se balader au grand air permet d’éviter la sédentarité. Passer du temps dans la forêt réduit le stress, le rythme cardiaque et la tension artérielle. Contempler les fleurs sauvages s’épanouir en pleine floraison peut nous faire tomber en admiration, un sentiment d’émerveillement manifeste qui nous donne l’impression que ce que nous sommes, ainsi que les problèmes que nous retournons en tous sens dans notre tête, ne constituent qu’une infime partie d’un tout infiniment plus vaste.

En quoi le chant des oiseaux est-il si spécial ? En tant qu’êtres sociaux, « nous sommes programmés pour vouloir nous connecter aux choses », explique Cynthia Frantz, psychologue sociale et environnementaliste, ainsi que directrice du département de psychologie de l’Oberlin College and Conservatory. Les parties de notre cerveau que nous utilisons pour développer des relations avec les personnes qui nous entourent nous aident également à tisser des liens avec la nature, y compris les oiseaux.

Découvrez pourquoi prêter attention à leurs joyeux gazouillis, à leurs sifflements pleins de vie et à leurs cris fantasques est aussi réparateur que cela puisse paraître.

QUELS SONT LES BIENFAITS DU CHANT DES OISEAUX SUR NOTRE SANTÉ MENTALE ?

De plus en plus de corpus d’études suggèrent que le chant des oiseaux est la porte ouverte à de nombreux bienfaits de la nature, que vous viviez dans une commune rurale ou dans une ville animée.

Dans le cadre d’une étude publiée en 2022 dans la revue Scientific Reports, une équipe de recherche a demandé à près de 1 300 personnes de consigner, trois fois par jour durant deux semaines, des informations sur leur environnement et la manière dont elles se sentaient. Lorsqu’elles ont relaté avoir vu ou entendu des oiseaux, elles ont déclaré se sentir nettement mieux sur le plan mental, même après les explications fournies par les membres de l’équipe quant aux bénéfices qu’offre le fait de se trouver à proximité d’espaces verts et bleus, soit par exemple de voir des arbres ou entendre le bruit de l’eau. Ces effets positifs sur la santé mentale, ressentis au contact des oiseaux, ont par ailleurs persisté plusieurs heures.

L’équipe de recherche a noté que les personnes ayant participé à l’étude étaient informées des buts premiers de celle-ci, ce qui a pu les rendre plus sensibles à ce qu’elles ressentaient et les influencer. De plus, l’étude a été menée au plus fort de la pandémie de COVID-19, ce qui a probablement eu un impact sur les niveaux de stress initiaux des sujets, ainsi que leur réaction émotionnelle par rapport aux oiseaux.

Cependant, une autre étude publiée en 2022 dans la même revue a également souligné le contraste entre le fait d’écouter des bruits provenant de la nature et ceux émanant d’environnements urbains. Parmi les 295 personnes qui ont participé, celles qui ont écouté dans un casque six minutes de chants d’oiseaux ont déclaré se sentir moins déprimées, anxieuses et paranoïaques.

Plus les gazouillis débordaient de vie, mieux c’était : cette diminution du niveau de dépression était spécifiquement liée au fait d’entendre chanter en chœur différentes espèces par rapport aux sujets qui, quant à eux, n’écoutaient que le chant de deux d’entre elles. Sans surprise, les personnes qui ont été exposées à six minutes de bruit de trafic routier se sont senties plus déprimées.

Une étude publiée en 2020 par l’université d’État polytechnique de Californie (Cal Poly) est arrivée à des conclusions similaires après qu’une équipe de recherche a diffusé les chants d’un « chœur fantôme » sur 400 mètres le long de deux sentiers de randonnée à Boulder, dans le Colorado. Elle a caché des haut-parleurs dans des endroits où les oiseaux se posent naturellement et a émis divers chants afin de simuler une biodiversité plus importante.

« Nous avons dû recourir à une petite supercherie », indique l’auteur de l’étude, Clinton Francis, maître de conférences qui mène des recherches en écologie aviaire et évolutive au département de sciences biologiques de Cal Poly. « L’un de mes étudiants était tellement nerveux à l’idée qu’un utilisateur de l’application eBird particulièrement doué trouve un haut-parleur et soit scandalisé ». À leur connaissance, aucun d’entre eux n'a été détecté par les personnes se promenant sur les sentiers.

Après avoir quitté ces derniers, celles-ci ont été invitées à remplir un questionnaire destiné à évaluer leur ressenti au niveau mental. Il convient de noter que les données autodéclarées sont en règle générale limitées car les personnes répondant peuvent avoir des difficultés à se rappeler avec précision et à interpréter leurs propres pensées et émotions. Les résultats sont néanmoins encourageants : les personnes qui ont entendu le « chœur fantôme », qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, ont éprouvé une plus grande impression de restauration cognitive, un « apaisement de l’esprit » selon Clinton Francis, que celles qui ont parcouru les sentiers alors que les haut-parleurs étaient éteints.

Les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement pourquoi le fait d’entendre un plus grand nombre d’espèces d’oiseaux différentes participe davantage à l’amélioration du bien-être mais espèrent que cette corrélation fera l’objet de futures études.

QU’EST-CE QUI, DANS LE CHANT DES OISEAUX, APAISE NOTRE ESPRIT ?

De nombreux spécialistes pensent qu’entendre le chant des oiseaux est synonyme de sécurité. Imaginez que vous ressentez de la nervosité en marchant dans une forêt étrangement silencieuse. « Vous vous rendez compte que tous les oiseaux ont cessé de chanter », décrit Clinton Francis. « C’est le présage qu’il y a peut-être un prédateur ou une autre source de danger dans les environs. Il se pourrait donc que le chant des oiseaux, tout au long de notre histoire, ait été un signe fiable de quiétude nous permettant de nous détendre. »

Qu’en est-il de l’amélioration de la clarté mentale ? L’équipe de recherche n’a pas encore déterminé de quelle façon le chant des oiseaux en particulier parvenait à reposer l’esprit ; certaines études ont toutefois indiqué que s’exposer à un environnement naturel réduisait l’activité dans les parties du cerveau associées au stress et à la rumination, c’est-à-dire le fait de penser à soi-même de manière négative et répétée. La nature surpasse la conscience de soi, elle nous permet de nous oublier, affirme Cynthia Frantz.

Écouter les oiseaux constitue également une forme de pleine conscience car cela nous ancre dans le moment présent, ajoute-t-elle. Être en communion avec la nature ravit les sens grâce à ce que les scientifiques ont baptisé la « fascination douce », c’est-à-dire qu’elle capte l’attention sans la monopoliser. Les images, les odeurs et les sons de la nature sont d’une grande délicatesse par rapport aux lumières clignotantes et aux klaxons retentissants. Regarder les bourgeons s’épanouir, s’imprégner de l’odeur exhalée après la pluie, entendre le doux roucoulement d’une tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ; « peut-être que ça nous fait simplement nous sentir vraiment vivants », présume Clinton Francis.

COMMENT ENTENDRE DAVANTAGE DE CHANTS D’OISEAUX ?

Bien que des études aient démontré que les chants d’oiseaux enregistrés soient bénéfiques pour la santé mentale, Clinton Francis souligne que rien ne vaut d’entendre ceux-ci de vive voix.

Pour autant, il n’est pas nécessaire que « l’environnement naturel soit vaste ou immaculé », précise Cynthia Frantz. Installez une mangeoire à oiseaux connectée à l’extérieur de chez vous ou téléchargez une application comme Merlin Bird ID qui identifie les oiseaux en fonction de leur chant. Elle émet l’hypothèse qu’apprendre le nom des différentes espèces peut aider à ressentir davantage de proximité avec celles-ci.