Votre cerveau pourrait être plus vieux que vous

Et, tout comme certaines parties des voitures, les organes du corps s’usent différemment. « L’âge biologique indique la santé et l’état d’un organe en reflétant son bon fonctionnement, sa rapidité de déclin et la probabilité qu’il développe une maladie », explique Tony Wyss-Coray, professeur de neurologie et auteur principal de l’étude menée par Stanford. La peau par exemple, pourrait être plus jeune biologiquement parlant que votre âge chronologique, tandis que votre cœur pourrait vieillir plus rapidement.

La longévité de chacun des organes est déterminée par un mélange de génétique, de mode de vie, de stress, d’historique de santé et d’exposition environnementale. Ces facteurs aident à expliquer pourquoi certaines personnes restent biologiquement jeunes malgré l’âge qui figure sur leur carte d’identité, tandis que d’autres vieillissent de façon prématurée et sont plus susceptibles de développer des maladies comme la démence, des maladies cardiovasculaires ou le diabète.

Pour déterminer l’âge biologique, les scientifiques ont mis en place différentes « horloges de vieillesse » qui reposent sur des biomarqueurs, des signes quantifiables de fonctions biologiques au niveau cellulaire ou systémique. Les biomarqueurs communément utilisés incluent la méthylation de l’ADN, un procédé chimique qui « marque » des parties de l’ADN selon l’exposition ou le stress, et l’expression des gènes.

Bien que chaque horloge de vieillissement serve un but spécifique, toutes ont pour but d’améliorer notre compréhension de la vieillesse. LES EFFETS DE L’ÂGE BIOLOGIQUE SUR LA SANTÉ

L’un des plus grands bienfaits d’une bonne horloge de vieillissement est de révéler pourquoi certains organes vieillissent plus vite que d’autres, et comment s’assurer que les garder jeunes donne un coup de fouet à la longévité et la qualité de vie.

Par exemple, l’étude de Stanford, publiée le 9 juillet dans la revue scientifique Nature Medicine, a déterminé l’âge biologique de onze systèmes majeurs d’organes, dont le cerveau, le cœur et les reins, et a montré des liens sans équivoque entre l’âge biologique et l’état de santé. Pour être plus précis, les organes plus vieux prédisaient des maladies tandis que les organes biologiquement plus jeunes étaient protecteurs.

Pour en parvenir à ces conclusions, Tony Wyss-Coray et son équipe ont analysé plus de 3 000 protéines contenues dans des échantillons sanguins prélevés chez plus de 45 000 sujets humains. En se servant d’un processus de machine learning, ils ont développé un algorithme avec les données afin d’estimer l’âge biologique de chaque système, uniquement à partir d’un prélèvement sanguin.

Chaque « horloge organique » comme les appelle Tony Wyss-Coray, montre à quel point un organe est plus vieux ou plus jeune que l’âge chronologique d’un patient. « Ce qui est fascinant avec notre recherche, c’est que les personnes avec des organes plus vieux étaient plus promptes à développer des maladies au niveau de ces organes », explique-t-il.

Par exemple, les données des protéines sanguines ont montré qu’un cœur anormalement âgé prédisait un plus grand risque de fibrillation artérielle et d’arrêt cardiaque. Des poumons plus âgés augmentaient les risques de développer des bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et un cerveau âgé signifiait un accroissement drastique des risques de démence. En effet, une personne avec un cerveau biologiquement vieux avait environ douze fois plus de chances de souffrir de la maladie d’Alzheimer au cours de la prochaine décennie par rapport à des pairs aux cerveaux plus jeunes.