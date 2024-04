Pour la première fois, des chercheurs associent les microplastiques aux maladies cardiaques

L'athérosclérose est une maladie caractérisée par le dépôt de plaque dans les artères, ce qui épaissit la paroi des vaisseaux et réduit le débit sanguin dans la région affectée, augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral, d'angine de poitrine ou de crise cardiaque. Cette plaque se compose essentiellement de cholestérol, de graisses, de déchets cellulaires, de calcium et de fibrine, une protéine impliquée dans la coagulation sanguine. La nouvelle étude portait sur 300 personnes atteintes d'athérosclérose dont certaines présentaient des microplastiques et des nanoplastiques dans les plaques tapissant leur carotide, une artère majeure qui traverse le cou et distribue le sang dans le cerveau. Chez les sujets dont la plaque contenait des microplastiques, le risque de crise cardiaque, d'AVC ou de décès après trois années de suivi était jusqu'à quatre fois supérieur à celui des sujets dont la plaque ne présentait aucune trace de microplastiques, selon les résultats de l'étude publiés dans la revue New England Journal of Medicine.