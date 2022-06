Ce scientifique méconnu a conçu la théorie du Big Bang

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire d’un atelier de peinture de Belleville, dans le New Jersey, entendit quelqu’un frapper violemment à sa porte. C’était Leo Gelbart, un immigrant allemand âgé de 28 ans, qui faisait du porte-à-porte pour solliciter les membres de la communauté juive de cette ville américaine.

« Cette famille doit quitter l’Allemagne, et je n’ai pas assez d’argent pour l’aider. Pouvez-vous l’aider ? » demanda le jeune homme. Il montra au propriétaire du magasin une photographie en noir et blanc de ses amis à Munich : un beau couple, Karl et Justine Penzias, tenant dans leurs bras leurs fils Arno et Guenther, âgés de 6 et 4 ans. Le régime nazi du chancelier allemand Adolf Hitler persécutant et internant de plus en plus de Juifs, la famille Penzias devait fuir sous peine de se retrouver dans un camp de concentration. Mais pour immigrer en Amérique, il leur fallait obtenir plusieurs affidavits de soutien : des documents officiels attestant qu’ils avaient un parent et un filet de sécurité financier aux États-Unis. Gelbart comptait fournir le premier document, en déclarant faussement que son ami Karl Penzias était son cousin. Cependant, en tant que serveur, il n’avait pas assez d’argent pour garantir une sécurité financière à la famille. Il essayait donc de trouver quelqu’un pour signer la deuxième déclaration sous serment et accepter les Penzias comme personnes à charge en cas de besoin.

Le marchand de peinture de 52 ans accepta d’aider. « Je serai heureux de les soutenir jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes », écrivit-il sur l’affidavit. D’Allemagne, par l’intermédiaire de son ami, un Karl Penzias profondément reconnaissant donna sa parole à cet étranger que sa famille n’avait besoin d’un soutien que sur le papier, et qu’elle montrerait sa gratitude en ne le contactant jamais.

Le plus âgé des deux garçons, Arno Penzias, a aujourd’hui 89 ans. Radioastronome à la retraite, lauréat du prix Nobel de physique, il vit dans le nord de la Californie. Il est né à Munich en 1933, alors que Hitler montait au pouvoir. En 1938, sa famille fut raflée avec d’autres Juifs détenteurs de passeports polonais, et forcée de monter à bord d’un train vers la Pologne pour y être déportée. Mais leur train fut retardé et la Pologne invalida leurs passeports juste avant que le train n’atteigne la frontière.