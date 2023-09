Comment savoir si vous souffrez de stress chronique ?

Selon Tanya Spruill, psychologue clinicienne et maîtresse de conférences en santé de la population à la Faculté de médecine Grossman de l’Université de New York, les facteurs de stress aigu, comme les accidents de voiture, peuvent traumatisants au point de se muer en facteurs de stress chronique.

En conséquence, certaines personnes sont susceptibles d’avoir des réactions aigües au stress et d’éprouver de l’anxiété, de l’impuissance, d’avoir des flash-backs et des cauchemars pendant un mois environ. Les personnes dont les symptômes durent plus longtemps répondent possiblement aux critères caractérisant le trouble de stress post-traumatique, une forme encore plus sévère.

D’après Annette Stanton, le stress chronique est plus facile à ignorer, car les symptômes peuvent se manifester petit à petit au fil du temps. Cela est dû au fait que votre système nerveux reste en mode combat-fuite et qu’il libère du cortisol et d’autres hormones stimulantes à un rythme constant.

Vous êtes alors susceptible d’éprouver de l’irritation, de l’épuisement, de la douleur ou un sentiment de déprime, ou bien d’avoir des problèmes pour vous concentrer ou pour vous endormir. Ce ne sont là que quelques symptômes parmi d’autres.

COMMENT LE STRESS PEUT-IL AFFECTER MA SANTÉ ?

Le stress, et plus particulièrement sa forme chronique, est connu pour entraîner divers problèmes de santé, car votre corps concentre toute son énergie sur la résolution des problèmes qui se présentent à vous. Tel une voiture sans frein, vous vous exténuez.

« Du point de vue de l’évolution, notre système de stress a été conçu pour se confronter à des situations aigues où la vie est en jeu, et non aux situations plus chroniques que nous traversons aujourd’hui, explique Annette Stanton. Donc nous nous empêtrons dans ce vif état d’excitation qui use beaucoup notre corps avec le temps. »

L’anxiété, l’insomnie et la tension artérielle élevée sont des symptômes courants d’un stress de long terme, et tous ces facteurs accroissent le risque de maladies chroniques telles que les cardiopathies, le diabète, la dépression et l’obésité. Selon l’APA, le stress chronique peut également provoquer constipation et diarrhée, douleurs musculaires, acné, baisse de la libido, menstruations douloureuses ou irrégulières et complications liées à la grossesse.

Le stress affaiblit non seulement votre système immunitaire, ce qui vous expose davantage à la maladie, mais il affecte également votre comportement, et ce de manières qui peuvent exposer encore plus votre santé. Vous êtes susceptible de manger trop ou pas assez et de manquer de motivation pour faire de l’exercice physique ; de ne pas dormir suffisamment ou d’oublier de rester en contact avec votre famille et vos amis ; ou de trouver refuge dans la consommation d’alcool et de drogues.

« Quand nous sommes confrontés à des situations stressantes, nous avons tendance à focaliser toute notre énergie sur celles-ci et à oublier de faire les choses qui pérennisent notre santé à long terme, ce qui nous donne moins d’énergie pour recharger les batteries ou pour affronter la source de notre stress, fait observer Lynn Bufka. Cela devient vraiment une sorte de défi cyclique. » COMMENT GÉRER LE STRESS AIGU ?

Si vous savez qu’une source de stress se profile à l’horizon, mettons un entretien préalable à votre démission, préparation et attention soutenue sont la clé.

« Souvenez-vous que le moment finira par passer, que vous avez réalisé des choses similaires auparavant, et que vous serez capable de les surmonter de nouveau », conseille Annette Stanton.

Remarquez la façon dont vous réagissez d’ordinaire aux facteurs de stress aigu. Si vous oubliez de manger, programmez des alarmes sur votre téléphone pour vous rappeler de prendre une collation, ajoute-t-elle. Si vous vous rongez les ongles, vous triturez les cheveux ou que vous avez d’autres comportements répétitifs lié au corps, gardez un jouet anti-stress à proximité pour faire en sorte que ceux-ci ne deviennent pas incontrôlables.

COMMENT GÉRER LE STRESS CHRONIQUE ?

En ce qui concerne le stress chronique, vous devriez d’abord bien repérer ce que vous êtes effectivement en mesure de contrôler, rappelle Lynn Bufka. Certaines situations, comme le fait d’être la cible de racisme, de moqueries ou de discriminations peuvent ne pas être « réglables », mais vous êtes peut-être en mesure d’éliminer d’autres facteurs de stress chronique de votre vie en opérant des changements plus importants, par exemple en déménageant ou en changeant de travail.

Selon Lynn Bufka, se dire des choses telles que : « C’est la pire chose qui me soit arrivée » peut inutilement exagérer votre facteur de stress. « Plus nous nous adressons à nous-même de cette façon, plus nous magnifions notre expérience du stress », prévient-elle.

Les réactions malsaines ont tendance à être subconscientes. Ainsi, la pratique de la pleine conscience par le biais de la méditation, chez soi ou avec l’aide d’un praticien spécialisé dans la santé mentale, peut vous aider « à devenir davantage conscient de vos schémas comportementaux de sorte que vous puissiez choisir une réponse plus saine », explique Tanya Spruill.

« Il s’agit d’accepter l’inconfort et le fait que les émotions négatives font partie de la vie et qu’elles ne sont pas chose à éviter, poursuit-elle. La formation à la pleine conscience permet d’évacuer une partie de la douleur. Ces expériences continueront de se présenter à vous, mais elles ne vous atteindront pas de la même manière. »

Dans certains cas, des médicaments tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) peuvent s’avérer nécessaires pour traiter tout un éventail de symptômes associés au stress chronique.