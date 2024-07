Conseils pour tenir les moustiques à distance

L’été pointe officiellement le bout de son nez, et il est temps de braver tout ce qui accompagne cette saison, y compris les moustiques affamés.

Avec leur bourdonnement reconnaissable entre mille et leurs piqûres irritantes, les moustiques font partie des inconvénients les plus redoutables de la saison chaude. Les piqûres de moustiques sont généralement considérées comme un simple désagrément, mais ces insectes peuvent aussi être porteurs de maladies potentiellement mortelles, comme le paludisme, le virus Zika ou la dengue. Les piqûres peuvent parfois causer des symptômes sévères comme des inflammations, des éruptions cutanées et des nausées.

Pour ne rien arranger, certaines espèces de moustiques se déplacent vers de nouveaux territoires en raison du changement climatique et des activités humaines, d’où l’importance d'être conscient de ses interactions avec ces insectes.

Heureusement, les chercheurs ont fait de grands progrès dans la compréhension de ce qui attire certaines espèces de moustiques vers l'Homme et de la manière de les repousser au mieux. Voici des conseils pratiques pour éviter les piqûres de moustiques, que vous soyez chez vous ou en voyage.

CONNAÎTRE SON ENNEMI

Pour limiter les piqûres de moustiques, il convient d'en savoir un peu plus sur cet insecte suceur de sang et sur les raisons pour lesquelles certains d'entre eux recherchent d'abord les humains.

« Il existe environ 3 500 espèces de moustiques, mais seules quelques-unes posent un problème important pour l'Homme », écrit dans un email Dina Fonseca, professeure et écologiste moléculaire à l'université Rutgers, qui étudie les tiques et les moustiques. « Les nombreuses espèces de moustiques ont des préférences différentes pour des groupes d'espèces tels que les mammifères, les reptiles et les oiseaux ». Certains se nourrissent même du sang des sangsues, ajoute-t-elle.

Les moustiques qui ont évolué pour sucer le sang des humains peuvent sentir notre chaleur et le dioxide de carbone que nous exhalons, et choisir leurs hôtes préférés en fonction de leur odeur corporelle. Si vous faites partie des personnes que les moustiques semblent toujours cibler, vous n'êtes pas fou : certains humains sentent meilleur pour les moustiques que d'autres. Cela vaut la peine d'adopter des précautions supplémentaires si vous pensez avoir la particularité d'être le plat préféré des moustiques.

UTILISER LE BON RÉPULSIF

En ce qui concerne les répulsifs cutanés, rien ne vaut les produits contenant un produit chimique appelé DEET (N,N-Diéthyl-3-méthylbenzamide). Le DEET repousse une multitude d'insectes, dont les moustiques, les tiques, les puces et les sangsues.

« Le DEET reste la meilleure solution, car il couvre la plupart des récepteurs olfactifs, brouillant l'odorat des moustiques, et ses effets sont durables », explique Fonseca. La durée la protection dépend de la concentration de DEET dans le répulsif. Cette information figure sur l'étiquette du produit.

Le DEET peut être utilisé en toute sécurité sur les enfants et les adultes, à condition d'être appliqué conformément aux instructions du produit. Il ne faut jamais inhaler ou avaler des produits contenant du DEET, car ce produit chimique peut être mortel s'il est ingéré. Dans de rares cas, des personnes ont eu des réactions cutanées, notamment des éruptions ou des démangeaisons, après avoir utilisé des produits contenant du DEET. Si vous avez une réaction, vous devez « cesser d'utiliser le produit, laver la peau traitée et appeler votre centre antipoison local ou votre médecin pour obtenir de l'aide ».

D'autres répulsifs courants, comme l'huile d'eucalyptus citronné ou la citronnelle, peuvent également être efficaces. Chaque répulsif interagit différemment avec votre odeur corporelle, c'est pourquoi il vaut la peine d'expérimenter quelques produits pour trouver celui qui vous convient le mieux.

CHOISIR LE MOMENT OPPORTUN

L'exposition aux moustiques dépend de l'heure de la journée et de la saison. Il est donc utile de savoir quand les espèces sont les plus actives dans votre région en contactant votre programme local de lutte contre les moustiques.

« Les moustiques sont généralement actifs au crépuscule et à l'aube, bien que cela varie en fonction de l'espèce et de la région dans laquelle vous vous trouvez. Éviter d'être à l'extérieur pendant ces périodes permet dont de réduire les piqûres de moustiques », écrit Silvie Huijben, professeure agrégée à l'université d'État d'Arizona, spécialisée dans la biologie évolutive des moustiques et de leurs agents pathogènes.

PORTER DES VÊTEMENTS CLAIRS

Votre garde-robe peut également réduire le nombre de piqûres. Les vêtements blancs ou clairs peuvent contribuer à éloigner les insectes, surtout si vous couvrez la plus grande part de votre peau.

Par ailleurs, les moustiques sont plus attirés par les couleurs sombres, comme le noir, le bleu marine ou le rouge, que par les teintes plus claires. Les scientifiques ont proposé de nombreuses hypothèses pour expliquer cette préférence : les moustiques pourraient associer ces couleurs à leur préférence pour les environnements sombres et ombragés, et le rouge, en particulier, est la couleur que leurs yeux perçoivent sur toutes les nuances de la peau humaine.

METTRE EN PLACE DES MOUSTIQUAIRES

Les moustiquaires sont également un élément essentiel de la trousse à outils pour éviter les moustiques. Les moustiquaires imprégnées d'insecticides peuvent résister à de nombreux lavages, précise Fonseca, tout comme les vêtements traités avec un répulsif. Installez une moustiquaire autour de votre tente si vous campez, et équipez vos portes et fenêtres de moustiquaires ou d'écrans pour empêcher les insectes de pénétrer dans votre maison.

DÉFENDRE SON TERRITOIRE

Protéger son corps des insectes ne suffit pas, il faut aussi les empêcher de se multiplier près de soi. Toute forme d'eau stagnante peut favoriser la prolifération des moustiques. Il faut donc éviter de laisser de l'eau stagner pendant de longues périodes dans votre cours ou votre jardin.

« Les endroits les plus prospères à la reproduction des moustiques dans les arrière-cours et jardins sont les bacs à fleurs, les seaux ou les citernes pluviales remplis d'eau, les jouets laissés à l'abandon qui recueillent l'eau de pluie ou d'irrigation, les pneus de voiture hors d'usage et les piscines pour chiens ou pour enfants », explique Huijben. « Mais les moustiques peuvent se reproduire n'importe où, on en a même trouvé dans des cuvettes de toilettes jetées ! »

« Parfois, il est impossible de se débarrasser de ces sources d'eau », ajoute-t-elle. « Dans ce cas, on peut les grillager, les couvrir ou, si nécessaire, y ajouter un contrôle biologique des larves. »

Pour encourager les gens à en savoir plus sur ces facteurs environnementaux, Huijben a créé un jeu interactif appelé « Epic Mosquito Quest », qui comprend des conseils sur la lutte contre les moustiques dans les quartiers.

VOYAGER AVEC DISCERNEMENT

Avant de partir en vacances, consultez la section « La prévention commune à toutes les maladies transmises par les moustiques » sur le site de l'Assurance Maladie, qui fournit des conseils spécifiques pour éviter les piqûres de moustiques et les maladies transmises par les insectes.

À votre retour de voyage, vous devriez prendre des précautions supplémentaires. Si vous avez contracté une maladie infectieuse à l'étranger, même si vous ne présentez pas de symptômes, les moustiques de la région pourraient la transmettre s'il vous piquait.

Il est également recommandé de consulter immédiatement un prestataire de soins et de lui faire part de vos antécédents de voyage si vous présentez des symptômes après coup, notamment de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires ou une éruption cutanée.