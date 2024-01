Comment bien se réveiller le matin ?

Atwood recommande donc d’écouter son corps et de ne pas s’entêter à changer de chronotype si l’on y parvient pas. « De plus en plus d’éléments démontrent que le fait de s’endormir à une heure incohérente avec notre horloge interne peut créer des problèmes de santé physique », dit-elle.

Si vous avez besoin de modifier votre chronotype pour qu’il soit adapté à votre mode de vie, il vaut mieux le faire étape par étape en ne se décalant pas de plus de quinze minutes par jour, conseille Burgess. « La pire chose que vous pouvez vous infliger est de soudainement vous réveiller une heure plus tôt ou plus », dit-elle.

S’EXPOSER À LA LUMIÈRE LE MATIN, ET NON LE SOIR

Nos cerveaux ont évolué vers un système permettant de contrôler sa fatigue et sa vigilance selon un cycle de vingt-quatre heures s’appuyant sur le soleil. Ce cycle circadien est supervisé par le noyau suprachiasmatique (NSC), un réseau de neurones situé dans l’hypothalamus, l’une des zones du cerveau les plus anciennes. Les cellules présentes dans le NSC sont sensibles à la lumière et ce sont elles qui lancent la production de mélatonine, l’hormone de régulation du sommeil, quand votre environnement est sombre et qui l’arrêtent lorsqu’il fait plus clair.

Des études montrent que la lumière est indispensable à la mise en place de rythmes circadiens réguliers et sains. La lumière du matin nous rend plus vigilants et peut être un antidépresseur efficace. « Elle envoie un signal fort à notre système circadien », dit Burgess. « Il s’agit probablement de la lumière la plus bénéfique que nous puissions recevoir dans la journée. »

La nuit en revanche, la lumière peut induire ce système en erreur et rendre l'endormissement plus difficile. C'est pourquoi les spécialistes du sommeil conseillent de ranger son téléphone et d'éteindre les lumières le soir. Il est prouvé que les chronotypes plus tardifs sont plus sensibles à la lumière artificielle. Les tendances nocturnes d'un couche-tard pourraient donc être liées à son environnement lumineux autant qu'à sa génétique.

NE PLUS TOUCHER AU BOUTON SNOOZE ET SE RÉVEILLER PLUS EN DOUCEUR

Selon les experts, le fait de trop compter sur le bouton snooze pour dormir un peu plus peut vous faire vous sentir plus mal le matin. Atwood explique que cette pratique provoque ce que l'on appelle la fragmentation du sommeil.

Au cours d'un sommeil sain, une personne passe par plusieurs phases de sommeil, dont plusieurs phases de sommeil non paradoxal, comme le sommeil lent ou profond, et de sommeil paradoxal, au cours duquel se produisent les rêves. Des réveils fréquents peuvent perturber le cycle du sommeil, entraîner une fragmentation du sommeil et provoquer l'épuisement et de mauvaises performances cognitives plus tard dans la journée.

Les phases du sommeil ont également leur rôle à jouer. McHill explique que le fait d'être réveillé pendant un sommeil profond peut entraîner une plus grande inertie du sommeil que le fait d'être réveillé pendant un sommeil paradoxal.

Utiliser une alarme qui vous réveille progressivement peut vous aider à vous sentir mieux le matin. Une autre solution pourrait être un réveil à base de lumière qui devient de plus en plus forte.

Bien qu'elle ne remplace probablement pas la lumière du soleil, certaines études montrent que la lumière artificielle le matin peut améliorer l'humeur et réduire l'inertie du sommeil. Les personnes dont la chambre à coucher reçoit peu de lumière du soleil le matin pourraient donc avoir intérêt à compléter leur exposition à la lumière du matin par un réveil lumineux.

FAIRE DU SPORT ET LIMITER SA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE CAFFÉINE

Modifier votre mode de vie peut également vous aider à vous sentir mieux le matin.

« L'exercice physique est un excellent moyen d'améliorer le sommeil », explique Burgess. L'exercice entraine une meilleure qualité du sommeil réparateur dans lequel nous tombons périodiquement au cours de la nuit, appelé sommeil lent, explique-t-elle, ce qui peut vous aider à vous sentir plus reposé lorsque vous vous réveillez le lendemain. Il est prouvé que l'exercice physique peut aider les gens à s'endormir plus rapidement et même à combattre l'insomnie.

Toutefois, les experts recommandent de ne pas en faire trop juste avant d'aller se coucher, car un exercice plus intense que la normale dans la soirée peut entraîner des insomnies. « En fonction du type d'exercice, s'il s'agit d'un travail cardio intensif ou autre, le corps peut mettre un certain temps à se calmer après cela », explique Burgess.

En outre, malheureusement pour les nombreuses personnes qui ne peuvent imaginer un matin sans café, une simple tasse peut perturber ce sommeil lent si important, « même une seule, le matin vers 7 heures », déclare Burgess. Elle reconnaît qu'il est peu probable que les gens renoncent à leurs boissons contenant de la caféine, c'est pourquoi elle suggère d'arrêter de boire de la caféine vers midi.

Limiter sa consommation d’alcool peut également permettre un meilleur sommeil. Des études montrent que l’alcool peut vous aider à vous endormir mais que la qualité de ce sommeil sera sûrement inférieure. « L’alcool est le premier agent somnifère », déclare Burgess, « mais il n’est est pas un bon somnifère, puisqu’il finira par perturber votre sommeil. »

À RETENIR