Contraception masculine : de nouvelles options bientôt disponibles ?

Lorsque la pilule contraceptive hormonale a fait son arrivée sur le marché dans les années 1960, elle a révolutionné la capacité des femmes à contrôler leur corps et leur fertilité.

Elles pouvaient désormais choisir si et quand elles souhaitaient fonder une famille. Malgré ces avancées, les grossesses accidentelles demeurent fréquentes : chaque année dans le monde, près de la moitié d'entre elles seraient non-désirées. Une méthode de contraception pour hommes pourrait-elle aider ?

La prochaine décennie pourrait bien nous permettre de le découvrir. Des équipes de scientifiques réalisent des expériences sur des pilules, des gels et des implants qui permettraient aux hommes de partager la charge contraceptive avec les femmes ; et ces travaux semblent porter leurs fruits. Nombre de ces nouvelles options sont plus sûres et pratiques que les préservatifs, mais aussi plus faciles à inverser que les vasectomies, et certaines sont développées sans les hormones qui causent des effets secondaires parfois débilitants chez les femmes.

« Selon moi, c’est une immense évolution en matière d’équité », affirme Heather Vadhat, directrice exécutive de la Male Contraceptive Initiative, une organisation qui finance des recherches sur la contraception.

QUELQUES RAPPELS

Chez les hommes, pour une reproduction ne peut pas être réussie, tout commence par un bon cocktail d’hormones, telles que la testostérone. Celles-ci signalent au corps qu’il doit commencer à produire des spermatozoïdes, un processus connu sous le nom de spermatogenèse. Les spermatozoïdes mettent environ soixante-quatorze jours à se développer et à arriver à maturité, un cycle de régénération qui a lieu en permanence dès la puberté. Une fois matures, les spermatozoïdes sont stockés dans les testicules.

Au moment de l’éjaculation, plus de 250 millions de spermatozoïdes quittent les testicules et partent à la recherche d’un ovule à féconder. S’ils se retrouvent à l’intérieur d’un vagin, les nageurs les plus efficaces commencent alors leur chemin : ils traversent le vagin, passent le col de l’utérus, et remontent l’utérus jusqu’aux trompes de Fallope où, s’ils trouvent un ovule sain et fertile, ils activent le processus qui mène à la conception.

La contraception féminine moderne consiste à utiliser des hormones pour perturber le processus de production d’un à deux ovules fertiles par mois. La contraception masculine, quant à elle, doit ainsi arrêter des millions de spermatozoïdes dans leur course.

LA CONTRACEPTION HORMONALE

Il est possible d'utiliser des hormones pour bloquer le processus de reproduction masculine en ciblant spécifiquement la spermatogenèse, ce qui arrête lentement le processus de production des spermatozoïdes.

La version la plus étudiée de cette méthode prend la forme d’un gel à appliquer chaque jour sur les épaules et les bras des hommes. Ce gel contient de la progestérone, une hormone féminine synthétique qui diminue le niveau de testostérone, une hormone reproductrice masculine, jusqu’à ce que l’organisme ne puisse plus produire de spermatozoïdes. Lorsque le gel est absorbé, de petites quantités restent sous la peau, et libèrent lentement des hormones contraceptives qui suspendent la fertilité de l’homme le temps de l’utilisation du gel.

« Il y a très peu d’effets secondaires directement liés au gel, et les résultats sont vraiment prometteurs », soulève Christina Wang, spécialiste de la contraception masculine à l’Université de Californie à Los Angeles, qui dirige des essais cliniques sur la contraception hormonale chez l’homme.

Des mesures ont également été prises pour prévenir certains effets secondaires tels que la baisse de la libido. Le gel réintroduit une petite quantité de testostérone dans l’organisme tout en veillant à ce que les taux restent trop faibles pour réactiver la production de spermatozoïdes.

Dans le cadre d’un essai clinique réalisé en 2012, des scientifiques ont testé le gel sur quatre-vingt-dix-neuf hommes. Les résultats ont révélé que près de 90 % d’entre eux perdaient temporairement leur fertilité. Les participants ont signalé des effets secondaires similaires à ceux de la contraception hormonale féminine, comme une prise de poids, de l’acné, une faible libido et des sautes d’humeur.

Ce type de gel est déjà utilisé pour traiter les déficiences hormonales, ce qui explique en partie pourquoi la méthode est aussi attrayante pour les chercheurs. « Nous savons que les hommes peuvent l’utiliser », explique Wang.

La scientifique a recruté 400 couples pour tester un gel contraceptif masculin. Selon elle, un tel produit pourrait être commercialisé d’ici 2030 environ.

DE MEILLEURES VASECTOMIES

La vasectomie est pratiquée depuis la fin du 19e siècle, mais c’est au cours du 20e siècle qu’elle a réellement gagné en popularité.

Lorsque le sperme quitte les testicules, il descend en passant par les canaux déférents (de petits tubes présents dans le scrotum), et se mélange au liquide séminal. Le principe d’une vasectomie est de bloquer ces canaux : les spermatozoïdes ne peuvent donc plus quitter le corps. Le plus souvent, l’intervention se fait sous anesthésie locale et consiste à insérer par voie chirurgicale une pince pour bloquer les canaux. Il est également possible de sectionner directement les canaux déférents.

Aux États-Unis, face à la décision de la Cour suprême d’annuler la décision Roe v. Wade qui garantissait aux femmes le droit à l’avortement, les médecins ont constaté que de plus en plus d’hommes souhaitaient avoir recours à la vasectomie.