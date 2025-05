Êtes-vous capable de tenir sur une seule jambe pendant 10 secondes ? La réponse a son importance

En d’autres termes, utilisez-les ou vous les perdrez. Clayton Skaggs soutient néanmoins qu’il ne faut pas nécessairement s’attendre à ce que ces systèmes s’altèrent lorsque nous atteignons l’âge fatidique de quarante ans. « Ces concepts de variation sont mal interprétés par rapport aux personnes qui ne prennent tout simplement pas soin de leur santé », poursuit-il. S’il est naturel que certaines capacités physiques déclinent, comme la masse musculaire, la mobilité articulaire ou la précision sensorielle, ce que nous considérons comme un « vieillissement normal » est souvent le reflet d’une négligence à long terme.

« Lorsqu’une personne essaie de se lever d’une chaise et commence à remarquer qu’elle ne peut pas le faire sans se servir de ses mains, ce modèle interne l’amènera à continuer ainsi. Cela deviendra sa nouvelle façon de [procéder], ce qui entraînera une plus grande faiblesse et une diminution de sa capacité à utiliser ses jambes pour [effectuer cette action] », ajoute Clayton Skaggs. De telles adaptations et précautions au niveau des mouvements accélèrent leur perte.

COMMENT PRÉSERVER, VOIRE RESTAURER, VOTRE ÉQUILIBRE

La bonne nouvelle, c’est que l’équilibre est une faculté qui peut se travailler. Il est possible de s’y exercer, de le retrouver et de le maintenir à tout âge, à condition de conserver une activité physique et également de faire travailler son cerveau.

« Nous sommes conçus pour équilibrer notre tronc. Votre sangle abdominale doit être le point d’ancrage qui vous permet de rester stable lorsque vous vous tenez sur une jambe, vous vous asseyez sur les toilettes ou vous vous en relevez ou encore vous vous baissez pour attraper quelque chose dans votre cuisine. Lorsque ce n’est pas le cas, le haut de votre dos, les ischio-jambiers et les pectoraux prennent part à l’effort pour vous aider à faire ces simples choses », décrit Clayton Skaggs. Cela s’ancre dans votre comportement et votre stabilité proximale décline.

Pour beaucoup, c’est à cinquante ans que les mouvements commencent à s’altérer. « J’entends souvent : “j’ai travaillé toute ma vie ; je suis à la retraite ; j’ai le droit de rester dans mon fauteuil à regarder la télévision, tout ça”. Ou encore : “je fais des mots croisés, je garde ma tête active” », rapporte Parminder Padgett. Cela ne suffit pas. Rester en mouvement est indispensable.

Elle travaille sur ce que l’on appelle la « double tâche », qui consiste en l’exécution simultanée d’une activité physique et d’un exercice cognitif, et ce, afin d’améliorer l’équilibre. Elle demande par exemple à sa patientèle de marcher tout en nommant des fruits, en commençant par la lettre A, puis en continuant avec toutes les autres lettres de l’alphabet.

Il est également nécessaire que nos mouvements soient variés à mesure que nous vieillissons, en particulier pour le système vestibulaire. « Les conduits auditifs sont orientés de manière à aider votre cerveau à savoir où se trouve votre tête dans l’espace, ce qu’est la position verticale et si vous êtes debout », détaille Parminder Padgett. Elle suggère de pratiquer le yoga et propose des postures consistant à mettre la tête vers le bas, notamment celle du chien tête en bas, dont le nom l’illustre parfaitement. « Votre cerveau doit traiter et assimiler ces informations pour savoir où se trouve la verticale. »

Les activités à caractère imprévisible ou ludique, comme le jonglage, la randonnée ou le frisbee, sont particulièrement utiles. « Vous introduisez de la complexité, et plus vous compliquez les choses, plus vous devez réagir », précise-t-elle. « Vous travaillez votre équilibre réactif. »

Même marcher pieds nus peut y contribuer. « Les informations sensorielles que vous recevez lorsque vous êtes pieds nus sont beaucoup plus prononcées et bénéfiques. La mobilité de vos pieds sera davantage sollicitée lorsque vous êtes pieds nus », révèle Clayton Skaggs. De petits changements peuvent réveiller des systèmes sous-utilisés, que vous soyez debout sur un tapis en mousse, que vous marchiez sur un chemin non pavé ou que vous fermiez simplement les yeux lors d’un exercice d’équilibre.

Le plus important est de trouver des mouvements qui vous sont agréables. « Je n’apprécie bien entendu pas tous les exercices que je pratique mais je me sens toujours bien quand j’ai terminé. Je sais que c’est bon pour moi et que cela me permet de faire ce que je veux, presque sans douleur », déclare Parminder Padgett.