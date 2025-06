Faith Kipyegon sera-t-elle la première femme à courir le mile en moins de quatre minutes ?

LES MENEURS D’ALLURE

Tandis que Wavelight montrera à Faith Kipyegon à quelle vitesse elle devra courir, il est également attendu qu’elle soit entourée par des coureurs que l’on appelle « meneurs d’allure ».

Leur principale tâche est de la protéger du vent alors qu’elle courra à environ 24 km/h. L’aspiration réduit la traînée aérodynamique, permettant à un athlète de courir plus vite sans dépenser plus d’énergie. Sans les meneurs d’allure, montrent les études, la résistance de l’air à laquelle est confronté un athlète qui court à une cadence de 4 minutes au mile, soit environ 2 minutes 29 secondes au kilomètre, peut les pousser à voir leur consommation d’oxygène augmenter de 5 à 10 %.

Avant l’avènement des jolies lumières qui brillent sur une piste, les meneurs d’allure donnaient également la cadence à respecter aux coureurs. Et ce travail, ils le feront tout de même pour Faith Kipyego, ce qui lui permettra de se concentrer encore moins sur la stratégie et de s’adonner pleinement à l’acte de la course. Le troisième tour est qualifié de la minute la plus solitaire de tous les sports, lorsque les poumons hurlent au corps de s’arrêter et que la ligne d’arrivée n’est nullement en vue. La présence d’un autre coureur devant soi, qui nous tire le long de la piste, peut aider à se sentir moins seul face à cette agonie.

Au cours d’une étude publiée l’hiver dernier dans la revue scientifique Royal Society Open Science, Rodger Kram et d’autres ont avancé qu’il était possible à Faith Kipyegon de courir un mile en 3:59,37 si elle exploitait l’aspiration fournie par un meneur d’allure placé à exactement 1,22 mètre devant elle. Les meneurs placés derrière elle poussent l’air dans son dos ce qui la propulse toujours un peu plus en avant un phénomène que l’on observe au cours des courses de stock-cars. Lors de sa démonstration, les meneurs d’allure de Faith Kipyegon pourraient se relayer, comme ç'a été le cas pour Kenyan Eliud Kipchoge lorsqu’il est devenu la première personne à courir un marathon en moins de deux heures en 2019, ou bien elle pourrait garder le même groupe tout au long de la course. Nike n’a pas partagé d’informations sur les meneurs d’allure qui accompagneront la Kenyane, ni la stratégie qu’ils suivront. DES CHAUSSURES POUR L’OCCASION

La coureuse portera des pointes d’athlétisme ultralégères que Nike a conçues spécialement pour cette tentative de record. Chaque chaussure pèse environ 85 grammes, 25 % plus légère que celles qu’elle portait lorsqu’elle a battu le record du mile en 2023. À titre de comparaison, un jeu de cartes pèse 100 grammes. Le haut des chaussures est aussi léger que trois trombones et est tissé à partir d’une laine brevetée qui n’a jamais été utilisée dans une chaussure jusqu’alors. Le résultat est un tissu si fin que l’on peut voir ses doigts au travers.

Le poids de la chaussure, ou plutôt son absence de poids, compte. La marche à suivre, ou « la course à suivre » comme Rodger Kram aime à le dire, est que, pour chaque centaine de grammes que l’on retire au poids d’une chaussure, le coût en énergie du coureur diminue d’un pour cent. Et chaque diminution d’un pour cent en coût d’énergie se traduit par une augmentation de la vitesse de 2 ou 3 %, explique Rodger Kram, qui a étudié cette relation. Pour Faith Kipyegon, une chaussure qui est presque 30 grammes plus légère que sa précédente paire pourrait raisonnablement la rendre 0,3 % plus rapide, ce qui lui économiserait 0,7 seconde, selon les estimations du professeur émérite.