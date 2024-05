Votre carrelage en travertin contient peut-être des fossiles humains

De telles formations peuvent être observées dans la province de Denizli, dans le sud-est de la Turquie . Du fait des rayures frappantes qui les caractérisent, les dépôts de travertin de cette région constituent un matériau très prisé pour la conception de maisons et de bâtiments commerciaux. En 2002, alors qu’il examinait des fossiles dans des panneaux de travertin taillés près du village de Kocabaş, Mehmet Cihat Alçiçek , professeur de géologie à l’Université de Pammukale, a mis au jour le contour d’une calotte crânienne humaine. Avec l'aide de spécialistes en anatomie et en géologie, le professeur a finalement déterminé que le crâne, dont il ne restait qu’une partie s’étendant du front à l’arrière du crâne, appartenait à un membre de l’espèce Homo erectus ayant vécu il y a 1,6 à 1,2 million d’années. Aucune autre partie du fossile n’a été retrouvée à ce jour.

Ce morceau de crâne n’en est pas moins précieux. La Turquie et ses environs constituent une région essentielle pour comprendre les connexions et les migrations qu’ont réalisées nos ancêtres entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Les Hominini ont évolué en Afrique et y ont vécu pendant au moins 4 millions d’années avant de commencer à laisser des traces en Eurasie. L’apparition de fossiles d’Homo erectus vieux de 1,8 million d’années à Dmanissi, en Géorgie, s’accompagnait de nombreuses nouveautés dans la forme du corps et le comportement de ces anciens humains, un succès qui leur aurait rapidement permis de se diriger vers la Chine et l’Indonésie. Les archives fossiles de la Turquie, point de passage probable d’Homo erectus pendant ce grand déplacement de l’Afrique vers le Caucase, n’avaient cependant rien dévoilé jusqu’à la découverte du crâne de Kocabaş, qui prouve que certains de nos très lointains ancêtres y sont également restés. Nous ne savons toujours pas ce qu’il est advenu d’Homo erectus dans cette région par la suite.