Se scotcher la bouche pour mieux dormir, est-ce vraiment une bonne idée ?

« Je dormais la bouche grande ouverte et c'était gênant. Après une nuit passée la bouche scotchée, je savais que la pratique allait continuer de faire partie de ma routine du sommeil pour toujours, » déclare Olivia Tennison. « Non seulement cela permet de garder la bouche fermée pendant la nuit, ce qui évite la sécheresse buccale que je ressentais auparavant, mais cela m'aide également à rester endormie toute la nuit. »

Selon un sondage mené en 2023 auprès de 2 005 adultes qui avaient récemment essayé des tendances du sommeil , plus d'une personne sur dix avait essayé le scotch pour la bouche. Des personnes admettent avoir essayé la tendance pour arrêter de ronfler, réduire la respiration par la bouche et même pour… changer la forme de leur visage. Sur les réseaux sociaux , certaines vidéos affirment que le scotch pour la bouche améliore la ligne de la mâchoire et réduit l'apparition d'un double menton.

Malgré la popularité de cette habitude du sommeil sur Internet, les données médicales soutenant la pratique sont presque inexistantes, indique Indira Gurubhagavatula, professeure de médecine au sein de la Perelman School of Medicine at University of Pennsylvania, et porte-parole de l'American Academy of Sleep Medicine.