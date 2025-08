Slugging : que dit la science de cette tendance beauté virale ?

Qu'est-ce que le slugging ? À la mode depuis quelques années, ce soin de la peau existe depuis des millénaires à travers le monde.

Pour faire simple, il s'agit d'appliquer sur la peau un produit appelé « occlusif », comme de la vaseline, qui agit comme une barrière physique et aide à « piéger l'humidité tout en repulpant la peau », indique Heather Rogers, dermatologue à Seattle et membre de l'American Academy of Dermatology.

Dérivé de « slug » qui signifie « limace » en anglais, le slugging tire son nom de l'aspect brillant de la peau qui rappelle celui de l'animal ou du mucus qu'il laisse dans son sillage.

La pratique n'a rien d'une nouveauté pour les femmes noires, qui utilisaient la vaseline pour hydrater leur peau bien avant la création de cosmétiques adaptés à leur teint. Déjà dans l'antiquité, les Égyptiens s'intéressaient à l'huile pour lutter contre les rides, à en croire le papyrus Ebers datant de 1550 avant notre ère. Au 15e siècle en Amérique du Nord, la tribu Seneca utilisait une huile suintant du sol dans le nord-ouest de la Pennsylvanie pour attendrir les peaux d'animaux et adoucir la leur.

Quel intérêt ? Le slugging peut s'avérer particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont la peau sèche, surtout celles qui souffrent d'eczéma, mais ce supplément d'hydratation présente en réalité un intérêt pour beaucoup. Les lotions astringentes ou à base de sulfate peuvent assécher votre peau au cours de la nuit, notamment en l'absence d'hydratation, indique Anthony Rossi, chirurgien-dermatologue et fondateur de Rossi DERM MD. Les variations saisonnières peuvent également assécher la peau, ajoute Kyle Cullingham, dermatologue et professeur adjoint de dermatologie à l'université de la Saskatchewan.

De nos jours, la vaseline est une option populaire pour le slugging, déclare Jenn Harper, fondatrice de Cheekbone Beauty. Il suffit de l'appliquer sur la peau avant la nuit pour préserver l'hydratation et la bonne santé de la peau.

COMMENT S'Y PRENDRE ?

Commencez par votre routine personnelle, qui diffère selon votre type de peau et ses besoins, mais inclut généralement les étapes suivantes : démaquillage, nettoyage, application d'une lotion tonique, d'un éventuel traitement contre l'acné ou autre, puis d'un hydratant, dernière étape avant le slugging. Rogers recommande d'humidifier légèrement votre visage avant d'appliquer l'hydratant ou la crème afin de garder « toutes ces bonnes choses » sous la couche occlusive.

Pour ce qui est de l'hydratant à utiliser sous cette couche protectrice, il n'y a pas de règle, indique Cullingham, mais « les produits contenant des céramides, de l'acide hyaluronique ou de la vitamine C sont considérés par beaucoup comme étant intéressants pour le slugging. » Parmi les ingrédients à éviter, poursuit-il, citons notamment « les rétinoïdes, le bakuchiol, les acides alpha- et bêta-hydroxylés comme l'acide glycolique ou salicylique qui ont un potentiel irritant supérieur. »

Et maintenant, l'étape que tout le monde attend : le badigeonnage. Vous pouvez appliquer l'occlusif immédiatement, comme le suggère Rogers, ou suivre les conseils de Cullingham et attendre 10 à 15 minutes. L'occlusif choisi « dépend de vos préférences personnelles et de la sensibilité de votre peau », ajoute Rogers.

Les produits contenant de la gelée de pétrole, comme la vaseline, sont généralement bien tolérés et peu coûteux. Vous pouvez également opter pour l'Aquaphor, dérivé de la lanoline, ou même une graisse alimentaire végétale, indique la dermatologue Margaret Lee. En cas d'allergies, vérifiez la liste des ingrédients avant d'utiliser un produit.

Traditionnellement, l'occlusif est appliqué pour la nuit, reprend Rogers. Si vous préférez l'enlever avant le coucher pour épargner vos oreillers, Cullingham recommande de laisser reposer le produit « au moins 30 à 60 minutes pour des résultats optimaux. »

Une fois la nuit passée, il est rarement nécessaire d'essuyer la peau, mais « si vous sentez que votre visage est encore collant le matin, utilisez un nettoyant doux ou de l'eau tiède pour le rincer », conseille Rogers. « Si vous optez pour une approche plus agressive, vous risqueriez de réduire à néant tous les efforts fournis par votre peau pendant votre sommeil. »

QUELQUES PRÉCAUTIONS

Si votre peau est irritée, sautez votre routine habituelle, surtout si celle-ci contient du rétinol, de la trétinoïne ou de la vitamine C, préconise Rogers. Lavez tout de même votre peau à l'aide d'un nettoyant doux avant d'appliquer un hydratant, sans plus. « Il ne faut pas en demander trop à la peau lorsqu'elle est irritée », dit-elle.

Lire les étiquettes et tester le produit sur une petite zone en cas d'ingrédients inhabituels peut vous épargner de nombreux tracas. Certains occlusifs contiennent des ingrédients comme la lanoline qui, selon Rogers, s'ils ne présentent aucun problème pour les peaux saines, risquent fortement de déclencher une réaction allergique en présence d'inflammation ou de lésions de la peau.

Le test épicutané permet de déterminer si l'occlusif est irritant pour votre peau. Appliquez-en une petite quantité sur le bras ou le visage et attendez le lendemain pour voir si votre peau est irritée, explique Rogers. Attention, la peau de votre visage peut être plus sensible que celle de vos bras.

Par ailleurs, tout le monde ne supporte pas le slugging. « J'ai vu beaucoup de cas d'acné rétentionnelle ou occlusive » probablement déclenchés par le slugging, indique Rossi, car cette barrière occlusive « bouche les pores et les follicules pileux, ce qui provoque des boutons. »

Si cela se produit, « vous devez arrêter le slugging et laisser votre peau se réparer. »

Rossi ne recommande le slugging qu'à ses patients dont la peau est extrêmement sèche ou gercée. Pour une hydratation au quotidien, « c'est beaucoup », dit-il, en ajoutant que les hydratants classiques devraient être suffisants.

LIMACES ET ESCARGOTS

Le slugging n'a aucun rapport avec les limaces, mais l'industrie cosmétique s'intéresse de près à leurs cousins, les escargots.

Les produits contenant de la mucine d'escargot ne forment pas de barrière, ce qui les rend inutiles pour le slugging. En revanche, ils présentent d'autres bienfaits : la mucine contient « des enzymes qui favorisent le renouvellement cellulaire » et de l'acide hyaluronique, un élément naturellement présent dans notre organisme qui contribue à l'hydratation de la peau en retenant l'eau, résume Rogers.

Par ailleurs, la mucine possède des « propriétés antibactériennes, d'où son intérêt pour l'acné », ajoute Cullingham. Cependant, la récolte de mucine s'accompagne de préoccupations éthiques, car elle n'est sécrétée que lorsque l'animal est stressé.