En travaillant trop longtemps, vous mettez votre santé en danger

Stress accru. Anxiété. Douleur dans le bas du dos. Hypertension. Si vous travaillez de longues heures au bureau, vous connaissez peut-être très bien les effets du surmenage sur votre santé.

Mais à l'heure des débats pour savoir s'il est temps de passer à la semaine de quatre jours, certaines entreprises vont dans la direction opposée. En juillet, la Grèce a adopté une loi autorisant certains employeurs à mettre en place une semaine de travail de six jours, tandis que Samsung impose même à ses cadres de travailler six jours par semaine. Cela soulève la question de l'impact des longues heures de travail sur l'organisme.

En 2021, l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation internationale du travail ont publié un rapport détaillant les risques de la surcharge de travail sur la santé. Le rapport indique que les longues journées de travail, définies comme plus de cinquante-cinq heures par semaine, ont été à l'origine de 745 000 décès dus à des accidents vasculaires cérébraux et à des maladies cardiaques en 2016, soit une augmentation de 29 % depuis l'année 2000.

« Il y a suffisamment de données pour montrer que la surcharge de travail est la première maladie professionnelle dans le monde », explique Alexis Descatha, chercheur à l'hôpital et à l'université d'Angers-Inserm. Comme le montrent les recherches, même une semaine de travail de quarante heures, qui a longtemps été considérée comme la norme en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, n'est peut-être pas aussi bonne pour la santé qu'on le pensait.

LES CONSÉQUENCES CACHÉES DE LA SURCHARGE DE TRAVAIL

Les effets de la surcharge de travail sur la santé peuvent être directs ou indirects. Le stress associé aux longues heures de travail peut d'abord avoir un impact direct sur votre santé car il maintient votre corps dans un état constant de combat-fuite. Cela entraîne une augmentation du taux de cortisol, qui affecte le taux de sucre dans le sang et altère le système immunitaire.

Avec le temps, si ce stress devient chronique, cela peut mener à un certain nombre de problèmes de santé, y compris de l'hypertension, des migraines, de l'anxiété, de la dépression, des problèmes digestifs, des problèmes cardiaques, un arrêt cardiaque, une crise cardiaque ou des problèmes de sommeil.

Travailler de longues heures peut aussi avoir des effets indirects, en réduisant le temps qu'une personne peut consacrer à des activités saines. « Quand on travaille trop, on n'a pas le temps de bien dormir, de bien manger ou de faire du sport », déclare Descatha. En remplaçant des activités de loisir, telles que les promenades ou les moments passés en famille, par une surcharge de travail, les effets négatifs sur la santé peuvent s'aggraver.

Comme le montrent les recherches, ces effets négatifs sur la santé peuvent ne se manifester que des années plus tard. Dans le rapport publié par l'OMS et l'OIT, la majorité des décès liés au surmenage concernaient des travailleurs âgés de plus de soixante ans, qui ont déclaré avoir travaillé cinquante-cinq heures ou plus lorsqu'ils étaient plus jeunes.

Selon Grace Sembajwe, chercheuse à l'école de santé publique de l'université de l'Indiana à Bloomington, « dix ans semblent être le moment où l'on constate une augmentation progressive » des effets cumulés du surmenage sur la santé. Pour ceux qui travaillent de longues heures sur une période plus courte, par exemple pour terminer un projet stressant, les effets sur la santé sont moindres et peuvent être atténués en cessant de travailler trop longtemps.

Même si les effets les plus forts sont observés chez les personnes travaillant plus de cinquante-cinq heures par semaine, Sembajwe note que ces conséquences sont aussi vues chez les personnes travaillant plus de quarante heures par semaine.

RESTER ASSIS TROP LONGTEMPS AUGMENTE LES RISQUES

D'après le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les salariés sont assis pendant en moyenne 3.46 heures par jour. Pour ceux qui travaillent dans un bureau, ce nombre varie entre huit et dix heures, alors que pour les métiers manuels, il peut s'agir d'une heure par jour seulement.

Passer de longues heures assis à un bureau peut avoir des effets néfastes à long terme, en augmentant le risque de développer un certain nombre de maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle ou le diabète de type 2. Et ce risque augmente plus vos journées de travail sont longues. « Si travaillez davantage, vous augmentez le nombre d'heures pendant lesquelles vous restez assis », déclare Aidan Buffey, chercheur à l'université de Limerick en Irlande, dont les recherches portent sur les effets de la sédentarité sur la santé des salariés qui travaillent dans un bureau.

À partir de combien de temps est-il problématique de rester assis ? Comme l'indique Buffey, le seuil critique semble se situer autour de huit à dix heures par jour, un temps de sédentarité supérieur à onze heures entraînant un risque beaucoup plus élevé de développer des problèmes de santé. Pour les salariés qui poursuivent leur sédentarité au travail par d'autres activités sédentaires comme regarder la télévision pendant leur temps libre, le temps passé assis peut rapidement représenter plus de huit heures par jour.

Les travailleurs de bureau sont également plus exposés à certains troubles musculo–squelettiques (TMS), telles que les douleurs cervicales ou lombaires, parce qu'ils restent assis pendant de longues heures chaque jour. « La position assise est une position stressante pour la colonne vertébrale », explique Ryan Steiner, kinésithérapeute à la Cleveland Clinic, à Cleveland, dans l'Ohio.

Ces problèmes de santé peuvent être compensés par l'exercice physique. Les risques diminuent sensiblement chez les personnes qui pratiquent en moyenne 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine. Ces effets peuvent aussi être atténués en prenant de petites pauses dans la journée, que ce soit pour marcher quelques minutes ou s'étirer, l'idéal étant de travailler sur un bureau assis-debout.

LE PARADOXE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Pour les personnes exerçant un travail manuel, l'augmentation de l'activité physique peut toutefois jouer en leur défaveur, un phénomène connu sous le nom de paradoxe de l'activité physique. Si l'augmentation de l'activité physique pendant les loisirs permet de se prémunir contre les maladies cardiovasculaires, l'augmentation de l'activité physique dans le cadre du travail accroît les risques.

Des chercheurs tentent toujours de comprendre les raisons de ce paradoxe, mais l'une des explications possibles, seraita que, contrairement aux loisirs, les travailleurs n'ont pas le contrôle de la durée et de l'intensité de leur activité physique.

« L'organisme est en état de stress chronique », explique Buffey. « Ils ne peuvent pas non plus récupérer parce qu'ils doivent retourner au travail le lendemain. Les effets du stress chroniques peuvent également être aggravés par d'autres facteurs liés au mode de vie, tels que l'impossibilité d'avoir une alimentation équilibrée ou de donner la priorité au sommeil.

Pourtant, les athlètes de haut niveau ne voient pas les effets négatifs de leurs niveaux élevés d'activité physique. Cela s'explique probablement par le fait que, pour maintenir leurs performances athlétiques, ils doivent accorder la priorité au repos, à la récupération et à une nutrition efficace lorsqu'ils ne travaillent pas.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA FLEXIBILITÉ FONT LA DIFFÉRENCE

Votre environnement de travail peut amplifier le stress ou, au contraire, réduire son impact sur votre santé.

Comme le montrent les recherches, les salariés ayant un bon contrôle de leur environnement de travail, comme la possibilité de gérer leur rythme ou le nombre de responsabilités qu'ils assument, déclarent être moins stressés que les salariés qui ne contrôlent pas leur environnement. Cela se signifie aussi qu'ils ont de meilleurs résultats en matière de santé, comme une diminution du risque de contracter une maladie cardiaque. « On sait que les emplois très exigeants et à faible contrôle sont associés aux maladies cardiovasculaires », explique Sembajwe.

Les salariés ayant un emploi du temps flexible, avec notamment la possibilité de l'ajuster en fonction des exigences de la vie personnelle, ont une meilleure santé mentale que les employés n'ayant pas leur mot à dire concernant leur emploi du temps. Selon d'autres travaux, cet effet se vérifie même quand on compare des salariés qui travaillent un nombre d'heures similaire chaque semaine.

« La flexibilité au travail, indépendamment du nombre d'heures travaillées, est en corrélation négative avec la dépression ou l'anxiété », explique Pearl McElfish, un chercheur en sciences médicales de l'Université d'Arkansas, à Little Rock (États-Unis). « Les personnes qui ont davantage de flexibilité déclarent avoir moins d'anxiété et de dépression que celles n'ayant pas de flexibilité. »