Le suif de bœuf est-il vraiment bon pour la peau ?

Le suif de bœuf, sous-produit modeste de la graisse bovine, ne sert plus seulement à faire griller un steak ou à la cuisson des frites. Désormais, celui-ci s’invite dans les soins de la peau.

Invoquant sa teneur en vitamines et d’autres bienfaits biochimiques, certains influenceurs et gourous du bien-être vantent le suif de bœuf comme une astuce miracle pour avoir une peau douce et lumineuse. Avec l’engouement croissant pour les alternatives « propres » et « naturelles » aux soins de la peau, il n’est guère étonnant que des produits d’origine animale, comme le suif de bœuf ou la mucine d’escargot, connaissent leur heure de gloire dans le monde des cosmétiques.

Mais la graisse bovine transformée a-t-elle vraiment sa place sur nos joues ? Les spécialistes débattent encore des bienfaits et des risques potentiels de cette nouvelle tendance – de la ferme au visage ?

QU’EST-CE QUE LE SUIF DE BŒUF ET POURQUOI L’UTILISE-T-ON POUR LES SOINS DE LA PEAU ?

Le suif de bœuf provient de la fonte et de la purification de tissus graisseux d’origine bovine. Solide à température ambiante, le suif de bœuf est depuis longtemps prisé pour la cuisson d’aliments rôtis et frits (notamment pour celle des frites originales de McDonald’s), mais aussi pour la fabrication de savon naturel et, plus récemment, pour la production de biocarburant.

L’année passée, TikTok a solidement ancré dans l’air du temps la réutilisation de graisses animales à des fins de beauté. Qu’il s’agisse de beurre corporel fouetté et parfumé ou de baume biologique issu de bétail nourri à l’herbe, le suif de bœuf fait une entrée remarquée dans le monde des soins de la peau, avec des promesses allant d’une « hydratation en profondeur » à la « guérison des maladies de peau ». Les produits tout prêts, qui peuvent coûter plus de 30 euros pour une soixantaine de grammes, envahissent le marché, et certains consommateurs se procurent même du suif chez le boucher pour le transformer eux-mêmes à la maison.

Geeta Yadav, dermatologue certifiée et fondatrice de FACET Dermatology, attribue cette tendance à « la convergence de la clean beauty et de tendances que l’on voit sur TikTok, comme les régimes carnivores, ainsi qu’à une méfiance croissante dans la société vis-à-vis de la fiabilité des produits et des ingrédients ».

Du point de vue environnemental, cela pourrait ne pas être une mauvaise chose. En tant que sous-produit de l’industrie de la viande, la consommation de suif de bœuf « s’inscrit dans la démarche consistant à utiliser l’animal tout entier sans rien en gaspiller », explique Ermias Kebreab, professeur de science animale à l’Université de Californie à Davis. Mais, ajoute-t-il, si la demande en suif de bœuf augmente trop, cela pourrait faire grimper les prix et encourager une augmentation de la production de bétail, ce qui « va à l’encontre du principe de durabilité ».

Selon Koji Fujioka, gérant de boucherie chez The Local Butcher Shop, à Berkeley, en Californie, il y a en général « une abondance de graisse de bœuf inutilisée », dans l’industrie de la viande. Bien qu’il n’ait pas constaté d’augmentation considérable de la demande en suif de bœuf, il a remarqué un intérêt pour des produits comme les siens ; c’est-à-dire moins transformés et provenant de sources connues et de confiance.

QUE PEUT LE SUIF DE BŒUF POUR MA PEAU ? S’IL A UN QUELCONQUE EFFET…

Les partisans du suif de bœuf le vantent comme une source naturelle de vitamines nourrissantes et d’acides gras et lui attribuent toutes sortes de bienfaits, à la fois cosmétiques et médicinaux.

Comme l’explique Adam Friedman, professeur et directeur du département de dermatologie à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université George-Washington, le suif de bœuf contient en effet des graisses saturées et non saturées, comme de l’acide palmitique, de l’acide stéarique et de l’acide oléique, que l’on trouve à l’état naturel dans la peau humaine et qui pourraient en faire « un bon agent réparateur de la barrière cutanée, capable de renforcer l’armure de la peau, de retenir l’hydratation et d’adoucir la peau. » Le suif de bœuf contient également « une petite quantité de vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, qui sont susceptibles d’apporter des bienfaits antioxydants ou de renforcer la peau ».

En théorie, selon lui, le suif de bœuf pourrait « imiter les lipides naturels de la peau », c’est-à-dire ses graisses, afin de restaurer la barrière cutanée externe, de réduire la perte d’eau de sorte à être mieux hydraté et même d’apaiser les inflammations.

En revanche, pour ce qui est des promesses de peau lumineuse, de guérison de l’acné et de fermeté comparable à celle qu’apporte le botox, les dermatologues ne sont pas convaincus. Le problème, avertissent-ils, est l’absence flagrante de preuves cliniques.

« C’est une tendance où la popularité a pris le pas sur la science », déplore Rajani Katta, dermatologue certifiée et professeure clinique de dermatologie à l’Université du Texas à Houston. Une revue de la littérature, publiée en 2024, arrive à la conclusion que le suif de bœuf a des propriétés hydratantes, sans que l’on sache clairement quelle composition de suif et d’ingrédients associés est la plus efficace. Si certaines études préliminaires montrent des effets thérapeutiques bénéfiques pour certaines affections cutanées, les effets secondaires indésirables à court ou à long terme du suif de bœuf sont inconnus. « Il existe d’importantes lacunes dans la recherche en ce qui concerne les utilisations du suif sur la peau humaine », écrivent les auteurs.

De plus, malgré certaines affirmations contraires, le suif de bœuf ne trouve pas ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que le rappelle Lixing Lao, professeur et président de l’Université de médecine intégrative de Virginie. Bien qu’il ait trouvé quelques preuves d’utilisations médicales anciennes, le suif de bœuf « n’était pas un remède largement utilisé ou pratiqué » pour soigner les affections de la peau. XiuMin Li, professeure de pathologie, microbiologie et immunologie au New York Medical College, ajoute que les graisses animales, quoique pas spécifiquement le suif de bœuf, servaient autrefois de support pour les ingrédients à base de plantes dans la médecine chinoise, mais les rapports sur leur efficacité sont contradictoires.

Adam Friedman fait observer que bien que le suif de bœuf « puisse sembler naturel et inoffensif », s’il n’est pas correctement sélectionné ou transformé, il y a un risque de contamination par des pathogènes ou par des pesticides. De plus, il est difficile d’en garantir la qualité. Aux États-Unis, aucune régulation n’encadre le suif de bœuf en tant que produit de beauté, précise Geeta Yadav, qui ajoute qu’il est « très facile de lancer une marque de cosmétiques ».

Selon Samantha Karlin, dermatologue certifiée de Louisiane, certaines peaux risquent tout simplement de mal réagir à la graisse animale. Les personnes sujettes à l’acné ou sensibles aux produits d’origine animale pourraient voir apparaître des boutons ou avoir des réactions allergiques. « J’ai entendu des patients dire que s’ils pouvaient le manger, alors ils pouvaient bien l’utiliser sur leur peau, raconte-t-elle. Si cela peut sembler logique en théorie, malheureusement, en tant que dermatologues, nous voyons des cas de dermatites de contact allergiques causées par des ingrédients ou des aliments “naturels” utilisés sur la peau. »

Pour ceux que cela ne décourage pas, Adam Friedman recommande de procéder avec prudence. Commencez avec une petite quantité, assurez-vous de la provenance, faites-en un usage modéré et surveillez les résultats.

Et n’oubliez pas qu’il existe déjà des options meilleures et vérifiées.